Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Futebol

Flamengo vence o Al-Hilal  e vai à final do Mundial de Clubes

Rubro-Negro mais uma vez contou com a força de seu ataque para garantir a vitória. Arrascaeta e Bruno Henrique brilharam diante dos árabes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2019 às 17:22

Publicado em 17 de Dezembro de 2019 às 17:22

Arrascaeta comemora o gol com os companheiros Crédito: Fifa/Divulgação
O Flamengo venceu o Al-Hilal por 3 a  1 e está na grande final do Mundial de Clubes. Agora o Rubro-Negro espera o vencedor de Monterrey e Liverpool na grande decisão. Após o susto de tomar o primeiro gol do time árabe, o Fla conseguiu reencontrar o bom futebol e virar o jogo no segundo tempo, no estádio Khalifa Internacional, na tarde desta terça-feira (17). Arrascaeta, Bruno Henrique e Al-Bulayhi (contra) marcaram os gols que asseguraram o triunfo.

O Jogo 

Mal a bola rolou e o Flamengo percebeu que não teria vida fácil diante do Al-Hilal. O time saudita apostou na marcação alta para surpreender o time Rubro-Nego, que só conseguiu responder nos contra-ataques e quando conseguia escanteios. Em uma dessas jogadas, Gerson quase abriu o placar para o Fla ao cobrir o goleiro, mas ver o chute ir para fora. 
O Al-Hilal seguiu no ataque. No primeiro grande lance do time árabe, Al-Dawsari saiu na cara do gol e Diego Alves fez uma grande defesa, no rebote Gomis, desiquilibrado, chutou para fora já sem goleiro. Mas o gol saiu logo no lance seguinte. Al-Dawsari aproveitou cruzamento rasteiro da direita e chutou firme. A bola desviou em Marí e atrapalhou Diegol Alves, que dessa vez não conseguiu defender. Al-Hilal 1 a 0. Após o gol, o time saudita recuou e deu espaço para o Flamengo jogar. O Rubro-Negro passou a ter mais volume de jogo, mas não conseguiu furar a retranca do Al-Hilal, que soube minar a velocidade de Bruno Henrique e a criação de Éverton Ribeiro. Após o gol, o time saudita recuou e deu espaço para o Flamengo jogar. O Rubro-Negro passou a ter mais volume de jogo, mas não conseguiu furar a retranca do Al-Hilal, que soube minar a velocidade de Bruno Henrique e a criação de Éverton Ribeiro.
Gabigol pouco fez no primeiro tempo. Foi dominado pela marcação do time árabe Crédito: Fifa/Divulgação

Segundo tempo 

Atrás do placar, o Flamengo voltou elétrico para o segundo tempo e empatou a partida logo aos cinco minutos. Após linda jogada de Gabigol e Bruno Henrique, Arrascaeta teve apenas o trabalho de empurrar a bola para as redes. Tudo igual no placar e motivação rubro-negra lá em cima para buscar a virada. Mas o Al-Hilal conseguiu conter o ímpeto do time carioca e deixar a partida amarrada no meio-campo. 
Mas a forte defesa do Al-Hilal conseguiu segurar a pressão do Flamengo até os 32 minutos do 1º tempo. Bruno Henrique, que estava apagado na partida, aproveitou belo cruzamento de Rafinha e testou para as redes. E ainda teve tempo de mais um gol do Fla. Bruno Henrique invadiu a área pela esquerda e cruzou rasteiro. A bola bateu em Al-Bulayhi e morreu nas redes. Flamengo 3 a 1. 
Depois de sofrer dois gols, os jogadores do Al-Hilal perderam a cabeça. O atacante peruano Carrillo foi expulso ao fazer dura falta em Arrascaeta. Nos minutos finais, com um jogador a mais em campo, o Fla administrou a vitória.

Veja Também

Flamengo triturou recordes, Cruzeiro caiu e Ceará se salvou com 39 pontos

Flamengo conquista a Libertadores e pinta a América de preto e vermelho

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados