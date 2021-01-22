Flamengo faz do Brasileirão uma montanha-russa de sensações

Nos 29 jogos que havia feito até então, o Flamengo não venceu nenhum rival direto na disputa pela taça. Pior, nenhum adversário do G-6 (Internacional, São Paulo, Atlético-MG, e Grêmio). Como ser campeão sem conseguir bater os principais concorrentes? Impossível! Fosse um ou dois talvez não fizesse tanta falta, mas contra cinco adversários a conta para somar os pontos necessários para ergue o troféu não fecharia.

O triunfo no Mané Garrincha serve para dar uma animada, mas o Flamengo não possui mais margem para deixar pontos pelo caminho. Será preciso aproveitamento próximo dos 100% para chegar ao objetivo para encerrar a frustrante temporada de 2020, na qual o time foi eliminado precocemente da Libertadores e Copa do Brasil. Como dito antes, na montanha-russa do futebol, o Mengo pode ter pegado embalo na descida para subir forte no trecho final. A ver.