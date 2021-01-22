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Subindo

Flamengo faz do Brasileirão uma montanha-russa de sensações

Como em um parque de diversões, o Rubro-Negro que há duas rodadas estava em queda livre, agora usou a descida para pegar velocidade e subir na briga pelo título. Resta saber se conseguirá manter o embalo nos oito jogos restantes

Públicado em 

22 jan 2021 às 10:14

Colunista

Flamengo
O Elenco do Flamengo mostrou estar unido para vencer o Brasileirão Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Fatalmente você já deve ter escutado que o futebol é uma montanha-russa. Há duas rodadas, o Flamengo de Rogério Ceni encontrava-se em queda livre, zonzo, sem rumo e praticamente carta fora do baralho na disputa pelo Brasileirão. O ápice disto foi a derrota por 2 a 0 para o Ceará no Maracanã, que deixara o Rubro-Negro muito distante do então líder São Paulo.

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O Flamengo de Rogério Ceni não será campeão do Brasileirão

Pressionado, o time tinha a obrigação de vencer o virtual rebaixado para dar uma resposta. Conseguiu com o 3 a 0 sobre o Esmeraldino, que embalou a equipe para o jogo-chave nesta reta final: o confronto contra o Palmeiras, em uma espécie de divisor de águas (pega mais este clichê futebolístico).
Nos 29 jogos que havia feito até então, o Flamengo não venceu nenhum rival direto na disputa pela taça. Pior, nenhum adversário do G-6 (Internacional, São Paulo, Atlético-MG, e Grêmio). Como ser campeão sem conseguir bater os principais concorrentes? Impossível! Fosse um ou dois talvez não fizesse tanta falta, mas contra cinco adversários a conta para somar os pontos necessários para ergue o troféu não fecharia.

CONVINCENTE

Ela ainda não fechou, porém começou a clarear. De maneira até surpreendente, o Flamengo mostrou um jogo de muita qualidade e não só venceu o embalado Palmeiras, como convenceu. Em alguns momentos, fez lembrar o time incisivo e letal de 2019, quando conquistou o Brasileirão de forma avassaladora.
Flamengo
O jovem Pepê, aposta de Rogério Ceni, fez o primeiro gol dele pelo time neste Brasileirão Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O triunfo no Mané Garrincha serve para dar uma animada, mas o Flamengo não possui mais margem para deixar pontos pelo caminho. Será preciso aproveitamento próximo dos 100% para chegar ao objetivo para encerrar a frustrante temporada de 2020, na qual o time foi eliminado precocemente da Libertadores e Copa do Brasil. Como dito antes, na montanha-russa do futebol, o Mengo pode ter pegado embalo na descida para subir forte no trecho final. A ver.

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