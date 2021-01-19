É hora de apostar! Com o São Paulo "não querendo", quem leva o Brasileirão?

A disputa pelo Brasileirão está completamente em aberto. A diferença entre o líder São Paulo para o Grêmio, sexto colocado, é de apenas 6 pontos Crédito: Divulgação

Há poucas rodadas parecia que o São Paulo estava com a mão na taça do Brasileirão. Time jogando bem, convencendo e os rivais colaborando para a manutenção da distância na liderança. Mas chegou a vez do time paulista oscilar na competição e os times que vinham bem atrás cresceram no retrovisor, com o detalhe de muitos deles terem jogos menos. Casos de Atlético-MG, Flamengo, Palmeiras e Grêmio.

A sorte do São Paulo é que o Internacional, segundo colocado com um pontinho a Menos (57 a 56) não tem partida em débito. Mas o que o destino reservou para a próxima rodada? O confronto entre os dois. O cambaleante time de Fernando Diniz recebe o embalado Colorado de Abel Braga. Abaixo da dupla aparecem o Galo, com 53 pontos, o Rubro-Negro, com 52, o Verdão, com 51, e o Imortal Gaúcho, com 60 pontos.

Aliás, a próxima rodada é daquelas que podem definir até onde cada um vai nesta competição. Com tudo muito embolado, a 31ª reservou confrontos do quilate de Grêmio (6º) x Atlético-MG (3º), Flamengo (4º) x Palmeiras (5º), além do duelo que vale a ponta da competição. A quarta e quinta-feira próximas serão um prato cheio para quem gosta de briga boa!

EM ALTA

Dos postulantes em alta, o Palmeiras é o que vive o melhor momento. Apesar dos seis pontos de diferença para o São Paulo, é o Alviverde quem joga o melhor futebol dos times da Série A e vem para lá de embalado por estar paralelamente nas finais da Copa do Brasil e também a Libertadores da América. A possibilidade de uma tríplice coroa é real.

Raphael Veiga ditou o ritmo palmeirense na goleada por 4 a 0 sobre o Corinthians Crédito: Cesar Greco/SE Palmeiras

Já os comandados de Jorge Sampaoli comem pela beirada, como bons mineiros que são. O Atlético-MG sempre esteve ali no bolo do G-6. Com o futebol alucinante e por vezes irresponsável implementados pelo treinador argentino ao time, o Galo pode bicar esse Brasileiro.

O Internacional é um caso à parte e chega a ser até certo ponto surpreendente estar tão bem. O diferencial colorado é a entrega máxima nas partidas. Se não vai na técnica, e normalmente não vai mesmo, o time compensa com disposição e fibra. Os meias Edenilson e Patrick são os pulmões do organismo pensado pelo pulsante Abel Braga.

AINDA POUCO

O Grêmio, de Renato Gaúcho, é uma incógnita. O treinador nunca escondeu a preferência pelas copas e mais uma vez se colocou em uma decisão. Só que diferentemente do que se viu nos últimos anos, os gaúchos não estão "brincando" na competição. Só que para chegar lá, vai precisar riscar a persistente oscilação.

O Flamengo não ficou por último por acaso. Embora a matemática permita chances ao Rubro-Negro, sendo que este ainda tem um jogo a menos e confronto direto com o líder São Paulo na rodada derradeira, o futebol apresentado não coloca o Flamengo em pé de igualdade com os rivais. Pesa a favor do time de Rogério Ceni a qualidade individual dos jogadores. São pelo menos cinco do meio para frente com capacidade de manter o Fla na disputa.

O platinado Arrascaeta fez o primeiro gol da vitória do Flamengo sobre o Goiás Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

A vitória sobre o Goiás serve apenas para pôr fim ao mau momento , pois o adversário era muito fraco e virtualmente rebaixado. O Flamengo ainda apresenta falhas construtivas, problemas de posicionamento e peca demais na hora de matar as jogadas. Além disso, o atual campeão tem péssimo retrospecto contra os rivais diretos. Se vencer o Palmeiras, em Brasília, na quinta, a coisa muda e a percepção dos demais também.