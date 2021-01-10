Ceará vence Flamengo no Maracanã e aumenta pressão sobre o rubro-negro

Ceará venceu o Flamengo por 2 a 0 em pleno Maracanã neste domingo (10) Crédito: Fausto Filho/cearasc.com

O Flamengo voltou a tropeçar no Campeonato Brasileiro. O time rubro-negro perdeu para o Ceará por 2 a 0, neste domingo (10), no Maracanã, e sofreu a segunda derrota consecutiva. Sem vencer há três jogos, a equipe de Rogério Ceni perdeu mais uma chance de se aproximar do líder São Paulo e vê sua pressão aumentar com a má fase na competição.

Essa foi a quarta derrota do Flamengo sob o comando de Rogério Ceni. Agora, o treinador tem o retrospecto de quatro vitórias, quatro empates e quatro derrotas, o que representa um aproveitamento de 44,4% dos pontos disputados. Foi também a quarta derrota do Flamengo no Maracanã pelo Brasileirão. Anteriormente, Atlético-MG, São Paulo e Fluminense haviam sido os algozes rubro-negros.

Com o resultado, o Flamengo ficou estacionado nos 49 pontos, em quarto lugar, e pode ver seus concorrentes, como o Atlético-MG e Inter, abrirem vantagem. Já o Ceará chegou aos 39 pontos, na nona colocação, e se mostra disposto a entrar por briga na zona de classificação para a Libertadores.

Na próxima rodada, o Flamengo tentará a recuperação contra o Goiás, no dia 18, no estádio da Serrinha, em Goiânia (GO). O Ceará, por sua vez, atuará na Arena Castelão, um dia antes, contra o RB Bragantino.

JOGO

Artilheiro do Ceará, Vina precisou de apenas 12 minutos para mostrar por que é um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. Em um chute da entrada da área, ele acertou o canto direito de César para abrir o placar. Foi o nono gol do jogador na competição. Ele soma 19 tentos e participou de 25 gols do time na temporada.

Pelo Fla, o centroavante Pedro teve boas oportunidades para se consagrar, especialmente entre os 20 e 28 minutos do segundo tempo. Foram três oportunidades desperdiçadas pelo jogador, que é o artilheiro do Flamengo no Brasileiro com 11 gols. Em uma delas, após passe de Isla de cabeça, Pedro mandou de cabeça no canto direito, mas Richard fez uma bela defesa, salvando o Ceará.

Com o Ceará a frente do placar, só restou ao Flamengo ir com tudo para cima do time. Gabigol e Vitinho entraram nos lugares de Everton Ribeiro e Isla, por exemplo, mas isso abriu muito espaço na defesa rubro-negra. E o Ceará aproveitou para matar o jogo. Em uma jogada bem trabalhada, a bola passou por Vina e Charles antes de chegar a Kelvyn, que acertou chute cruzado no canto esquerdo de César.

FLAMENGO

César; Isla (Vitinho), Rodrigo Caio, Gustavo Henrique (Diego) e Filipe Luís (Renê); Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro (Gabigol), Arrascaeta; Bruno Henrique e Pedro (Rodrigo Muniz). Técnico: Rogério Ceni.

CEARÁ

Richard; Eduardo, Tiago (Klaus), Luiz Otávio, Bruno Pacheco; Fabinho (Kelvyn), Fernando Sobral, Vina (Charles), Lima; Léo Chu (Saulo Mineiro) e Cléber (William Oliveira). Técnico: Guto Ferreira.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 0 x 2 CEARÁ

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro

Data: 10 de janeiro de 2021, domingo

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Sidmar dos Santos Meurer (PR)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Cartões amarelos: Gustavo Henrique e Gerson (Flamengo); Richard (Ceará)