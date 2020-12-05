Flamengo aproveita falha do Botafogo, vence por 1 a 0 e ameniza pressão

Flamengo vence o Botafogo por 1 a 0 com gol de Everton Ribeiro, pelo Campeonato Brasileiro Crédito: Alexandre Vidal | CRF

Depois da queda na Libertadores no meio da semana, a turbulência na Gávea diminui um pouco. Neste sábado (5), no Nilton Santos, o Flamengo venceu o clássico contra o Botafogo por 1 a 0 e garantiu mais três pontos no Campeonato Brasileiro. Everton Ribeiro fez o gol que resultou no segundo triunfo de Rogério Ceni no comando da equipe, após falha de Marcinho.

Com o resultado, o Flamengo chega a 42 pontos, em terceiro lugar, e iguala o Atlético-MG. Os mineiros ainda jogam na rodada e os cariocas têm partida atrasada a realizar. O Botafogo segue em situação delicada: são 20 pontos, na vice-lanterna da tabela.

Flamengo vence o Botafogo por 1 a 0 com gol de Everton Ribeiro, pelo Campeonato Brasileiro Crédito: Alexandre Vidal | CRF

Sem a Libertadores pela frente, o Flamengo terá a semana livre para se preparar para o duelo contra o Santos, no dia 13 (domingo), às 16h. A partida acontece no Maracanã. O Botafogo vai até o Morumbi, na próxima quarta-feira (9), onde enfrentará o São Paulo em partida atrasada do primeiro turno. O jogo está marcado para as 21h30.

PROVOCAÇÃO DO BOTAFOGO

"Aqui prezamos pelas vidas". Foi com esses dizeres em uma faixa aberta nas arquibancadas do Nilton Santos que os torcedores do Botafogo receberam o rival neste sábado, em possível alusão à forma com que o Flamengo vem lidando com a negociação com as famílias das vítimas do incêndio no Ninho do Urubu, no início de 2019.