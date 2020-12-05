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Futebol

Flamengo aproveita falha do Botafogo, vence por 1 a 0 e ameniza pressão

Everton Ribeiro fez o gol que resultou no segundo triunfo de Rogério Ceni no comando do Flamengo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 dez 2020 às 20:44

Publicado em 05 de Dezembro de 2020 às 20:44

Flamengo vence o Botafogo por 1 a 0 com gol de Everton Ribeiro, pelo Campeonato Brasileiro
Flamengo vence o Botafogo por 1 a 0 com gol de Everton Ribeiro, pelo Campeonato Brasileiro Crédito: Alexandre Vidal | CRF
Depois da queda na Libertadores no meio da semana, a turbulência na Gávea diminui um pouco. Neste sábado (5), no Nilton Santos, o Flamengo venceu o clássico contra o Botafogo por 1 a 0 e garantiu mais três pontos no Campeonato Brasileiro. Everton Ribeiro fez o gol que resultou no segundo triunfo de Rogério Ceni no comando da equipe, após falha de Marcinho.
Com o resultado, o Flamengo chega a 42 pontos, em terceiro lugar, e iguala o Atlético-MG. Os mineiros ainda jogam na rodada e os cariocas têm partida atrasada a realizar. O Botafogo segue em situação delicada: são 20 pontos, na vice-lanterna da tabela.
Flamengo vence o Botafogo por 1 a 0 com gol de Everton Ribeiro, pelo Campeonato Brasileiro
Flamengo vence o Botafogo por 1 a 0 com gol de Everton Ribeiro, pelo Campeonato Brasileiro Crédito: Alexandre Vidal | CRF
Sem a Libertadores pela frente, o Flamengo terá a semana livre para se preparar para o duelo contra o Santos, no dia 13 (domingo), às 16h. A partida acontece no Maracanã. O Botafogo vai até o Morumbi, na próxima quarta-feira (9), onde enfrentará o São Paulo em partida atrasada do primeiro turno. O jogo está marcado para as 21h30.

PROVOCAÇÃO DO BOTAFOGO

"Aqui prezamos pelas vidas". Foi com esses dizeres em uma faixa aberta nas arquibancadas do Nilton Santos que os torcedores do Botafogo receberam o rival neste sábado, em possível alusão à forma com que o Flamengo vem lidando com a negociação com as famílias das vítimas do incêndio no Ninho do Urubu, no início de 2019.
Após idas e vindas -o Flamengo ameaçou ir ao STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) e a faixa foi retirada por um momento-, a provocação voltou às arquibancadas ao longo da partida. Segundo apuração do UOL Esporte, a diretoria botafoguense está convicta de suas medidas durante a pandemia e entende que os dizeres se referem a este assunto. Portanto, a faixa foi recolocada.

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