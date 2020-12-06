Brasileirão: confira onde assistir aos jogos deste domingo (06)

Vasco encara o Grêmio, e o líder São Paulo enfrenta o Sport. Saiba onde vai passar o jogo que você não pode perder
Redação de A Gazeta

06 dez 2020 às 06:02

Publicado em 06 de Dezembro de 2020 às 06:02

Tales Magno jogador do Vasco disputa lance com Everton jogador do Grêmio durante partida no estádio São Januário pelo campeonato Brasileiro A 2020
Vasco e Grêmio empataram em 0 a 0 no primeiro turno do Brasileirão Crédito: THIAGO RIBEIRO/AGIF 
A 24º rodada do Campeonato Brasileiro teve início na última quarta-feira (03) com o empate em 0 a 0 entre Fortaleza e Corinthians. Outros cinco jogos aconteceram no sábado (05) e três partidas serão disputadas neste domingo (06). Um duelo ainda acontecerá na segunda-feira (07). Confira a lista para saber onde vai passar o jogo do seu time de coração, e também em qual canal vai dar aquela secada no rival.
  • 24ª Rodada do Brasileirão

  • Jogos de domingo (06)

  • Grêmio x Vasco
    Horário: 16h
    Onde assistir: TV Gazeta, SporTV e Premiere
      
  • São Paulo x Sport 
    Horário: 16h
    Onde assistir: Globo SP e  Premiere

  • Atlético-MG x Internacional
    Horário: 18h15 
    Onde assistir: Premiere   

  • Jogo de segunda-feira (07)

  • Atlético-GO x Goiás 
    Horário: 20h 
    Onde assistir: SporTV e Premiere

