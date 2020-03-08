Flamengo acorda no segundo tempo e vence Botafogo por 3 a 0

O Flamengo segue 100% na Taça Rio. Depois de um primeiro tempo ruim na noite deste sábado (7), no Maracanã, o time misto de Jorge Jesus 'acordou' e venceu o Botafogo por 3 a 0. Everton Ribeiro e Gabigol, convocados por Tite para a seleção brasileira, e Michael fizeram os gols da partida, válida pela segunda rodada do segundo turno do Carioca.
Com o resultado, o Flamengo se isola na liderança do grupo A da Taça Rio. O time chega a seis pontos e é o único da chave com duas vitórias. O Alvinegro permanece com três pontos.
Jorge Jesus utilizou time misto neste sábado porque na próxima quarta-feira (11) o Rubro-negro recebe o Barcelona-EQU, na segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. O Alvinegro enfrentará o Paraná na terça-feira (10) pela Copa do Brasil. O jogo acontece no Nilton Santos e deve ter a estreia de Honda.
O primeiro tempo foi do Botafogo. Depois carimbar a trave aos 28 minutos, Pedro Raul balançou as redes aos 47, só que não valeu. O atacante estava em posição de impedimento, checado pelo VAR, quando recebeu o lançamento (veja, ao lado, captação do lance feita pelo Fox Sports).
Na segunda etapa, o Rubro-negro abriu o placar aos 13 minutos, com Everton Ribeiro. O gol saiu depois de boa jogada de Michael. Pouco depois, aos 23, Gabigol ampliou. Ele, que estava sumido na partida, contou com desvio para marcar. Aos 39, Michael fechou a conta.
FICHA TÉCNICA
FLAMENGO 3X0 BOTAFOGO
Árbitro: Bruno Arleu de Araújo
Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Thiago Henrique Corrêa Farinha
Cartões amarelos: Gabigol, Everton Ribeiro (Flamengo); Pedro Raul, Caio Alexandre, Bruno Nazário (Botafogo)
Gols: Everton Ribeiro (FLA), aos 13 minutos do segundo tempo, Gabigol (FLA), aos 23 minutos do segundo tempo, e Michael (FLA), aos 39 minutos do segundo tempo.
FLAMENGO
Diego Alves; João Lucas (Berrío), Gustavo Henrique, Léo Pereira, Renê; Willian Arão, Diego, Everton Ribeiro; Michael, Bruno Henrique (Vitinho) e Gabigol. Técnico: Jorge Jesus.
BOTAFOGO
Gatito Fernández; Marcelo Benevenuto, Joel Carli (Cícero), Kanu, Danilo Barcelos; Caio Alexandre (Gabriel Cortez), Alex Santana, Bruno Nazário; Luiz Fernando (Federico Barrandeguy), Luis Henrique e Pedro Raul. Técnico: Paulo Autuori.