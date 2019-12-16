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Flamengo acerta com o atacante capixaba Pedro Rocha

Jogador estava no Cruzeiro emprestado pelo clube russo do Spartak Moscou e ficará por um ano no Rubro-Negro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2019 às 09:55

Publicado em 16 de Dezembro de 2019 às 09:55

Pedro Rocha está acertado com o Flamengo para 2020. neste ano ele defendeu o Cruzeiro Crédito: Vinnicius Silva/Cruzeiro
O ataque do Flamengo ganhou mais um capixaba para 2020. Já contando com o jovem Lincoln, o Rubro-Negro carioca agora contará com Pedro Rocha, que chegará por empréstimo na próxima temporada. O anúncio oficial deverá ocorrer após a disputa do Mundial de Clubes, no Catar.
Pertencente ao clube russo do Spartak Moscou, o jogador de 25 anos deve ser apresentado ainda neste ano pelo novo clube. Pedro Rocha disputou a temporada pelo Cruzeiro, onde começou bem a temporada, mas acabou rebaixado no Campeonato Brasileiro.

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Ainda assim, o atleta seguiu bem avaliado pela comissão técnica do Flamengo e contava com a admiração do treinador português Jorge Jesus.
Ao termino contrato de um ano, o Rubro-Negro tem a opção de compra por cerca de R$ 35 milhões.

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