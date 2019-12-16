Flamengo acerta com o atacante capixaba Pedro Rocha

Pedro Rocha está acertado com o Flamengo para 2020. neste ano ele defendeu o Cruzeiro Crédito: Vinnicius Silva/Cruzeiro

O ataque do Flamengo ganhou mais um capixaba para 2020. Já contando com o jovem Lincoln, o Rubro-Negro carioca agora contará com Pedro Rocha, que chegará por empréstimo na próxima temporada. O anúncio oficial deverá ocorrer após a disputa do Mundial de Clubes, no Catar.

Pertencente ao clube russo do Spartak Moscou, o jogador de 25 anos deve ser apresentado ainda neste ano pelo novo clube. Pedro Rocha disputou a temporada pelo Cruzeiro, onde começou bem a temporada, mas acabou rebaixado no Campeonato Brasileiro.

Ainda assim, o atleta seguiu bem avaliado pela comissão técnica do Flamengo e contava com a admiração do treinador português Jorge Jesus.