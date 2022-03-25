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Para o mata-mata

Federação solicita ao Governo do ES a liberação total da capacidade dos estádios

Hoje, os clubes podem comercializar apenas 50% da carga máxima de ingressos

Publicado em 25 de Março de 2022 às 19:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mar 2022 às 19:18
FES solicita o retorno da capacidade máxima dos públicos capixabas
FES solicita o retorno da capacidade máxima dos públicos capixabas Crédito: Fabiano Oliveira/Divulgação
De todos os estados da Região Sudeste, o Espírito Santo é o único que ainda possui restrição em relação à ocupação dos estádios de futebol. Mas, com a queda nos números de contágio da Covid-19, no ES, a Federação de Futebol (FES) solicitou ao Governo do Estado a liberação total das praças.
Atualmente, os clubes que disputam o Campeonato Capixaba podem comercializar apenas 50% dos ingressos da capacidade máxima do estádio, liberada pelo laudo do Corpo de Bombeiros. O pedido do presidente da entidade, Gustavo Vieira, é para que o Governo do ES derrube essa restrição para os jogos do mata-mata do Estadual.
Federação solicita ao Governo do ES a liberação total da capacidade dos estádios

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"A capacidade máxima do público já liberada em muitos outros estados, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal, Maranhão, Amapá, Goiás, Bahia… Já passamos para a Sesport e para a Casa Civil. Agora eles vão passar para o comitê da Secretaria da Saúde para análise. Agora, a expectativa é de que no início da próxima semana tenhamos uma notícia positiva e assim beneficiar clubes e torcedores."
Na atual versão do Mapa de Gestão de Risco, publicado pelo Governo do Estado na tarde desta sexta-feira, todos os municípios que vão receber os jogos das quartas de final - Vitória, Cariacica, Serra, Águia Branca, Nova Venécia, Cachoeiro de Itapemirim - estão classificados com risco baixo de contágio. A rodada deste sábado define os confrontos do mata-mata.

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