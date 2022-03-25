De todos os estados da Região Sudeste, o Espírito Santo é o único que ainda possui restrição em relação à ocupação dos estádios de futebol. Mas, com a queda nos números de contágio da Covid-19, no ES, a Federação de Futebol (FES) solicitou ao Governo do Estado a liberação total das praças.
Atualmente, os clubes que disputam o Campeonato Capixaba podem comercializar apenas 50% dos ingressos da capacidade máxima do estádio, liberada pelo laudo do Corpo de Bombeiros. O pedido do presidente da entidade, Gustavo Vieira, é para que o Governo do ES derrube essa restrição para os jogos do mata-mata do Estadual.
Federação solicita ao Governo do ES a liberação total da capacidade dos estádios
"A capacidade máxima do público já liberada em muitos outros estados, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal, Maranhão, Amapá, Goiás, Bahia… Já passamos para a Sesport e para a Casa Civil. Agora eles vão passar para o comitê da Secretaria da Saúde para análise. Agora, a expectativa é de que no início da próxima semana tenhamos uma notícia positiva e assim beneficiar clubes e torcedores."
Na atual versão do Mapa de Gestão de Risco, publicado pelo Governo do Estado na tarde desta sexta-feira, todos os municípios que vão receber os jogos das quartas de final - Vitória, Cariacica, Serra, Águia Branca, Nova Venécia, Cachoeiro de Itapemirim - estão classificados com risco baixo de contágio. A rodada deste sábado define os confrontos do mata-mata.