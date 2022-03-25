Federação solicita ao Governo do ES a liberação total da capacidade dos estádios

"A capacidade máxima do público já liberada em muitos outros estados, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal, Maranhão, Amapá, Goiás, Bahia… Já passamos para a Sesport e para a Casa Civil. Agora eles vão passar para o comitê da Secretaria da Saúde para análise. Agora, a expectativa é de que no início da próxima semana tenhamos uma notícia positiva e assim beneficiar clubes e torcedores."