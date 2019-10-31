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Futebol

Estados Unidos e Japão só empatam no Kleber Andrade pelo Mundial Sub-17

Apesar de toda a transpiração e ímpeto característicos da juventude, as equipes não conseguiram tirar o zero do placar na partida válida pela segunda rodada do Grupo D da Copa do Mundo Sub-17

Publicado em 30 de Outubro de 2019 às 21:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2019 às 21:52
Estados Unidos e Japão se enfrentaram na noite desta quarta-feira (30) no estádio Kleber Andrade Crédito: Ricardo Medeiros
 Muita tática, muita correria e nenhum gol. Assim é possível resumir o empate em 0 a 0 entre Estados Unidos e Japão na noite desta quarta-feira (30), no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Apesar de toda a transpiração e ímpeto característicos da juventude, as equipes não conseguiram tirar o zero do placar na partida válida pela segunda rodada do Grupo D da Copa do  Mundo Sub-17.  Pior para o torcedor que foi ao estádio exclusivamente para essa partida e não viu a bola balançar as redes.
As duas equipes voltam a campo no próximo sábado (02). O Japão enfrenta Senegal às 20h, no Kleber Andrade. No mesmo horário, os Estados Unidos encaram a Holanda, no estádio da Serrinha, em Goiânia-GO. Com seis pontos, Senegal já se garantiu nas oitavas de final. Japão, Estados Unidos e Holanda vão disputar duas vagas na próxima fase.

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O Jogo 

Estados Unidos e Japão fizeram um primeiro tempo equilibrado. As duas equipes com estratégias bem definidas. Os americanos mantiveram o setor defensivo compacto e apostaram nos contragolpes. Já os japoneses ficaram mais com a bola e foram mais agudos, mas ninguém teve competência o suficiente para  chegar ao gol.
No segundo tempo,  o time americano passou a marcar no campo de ataque e dificultar a criação japonesa, mas isso durou muito pouco. Os samurais retomaram o comando do jogo e criaram boas jogadas de gol, principalmente após a entrada do camisa 10 Nishikawa. Mas foi pouco.

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