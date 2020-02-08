Do Corinthians, Andressinha relembra preconceito: 'Me chamavam de menino'

O que mudou no futebol brasileiro de quando você saiu do País para agora?

Mudou com certeza a organização dos clubes, a estrutura melhorou bastante. As equipes de camisa estão investindo mais, como é o caso do Corinthians. O calendário também melhorou. Ainda não é o ideal, mas acho que as pessoas envolvidas estão trabalhando para melhorar. Acho que o Brasileiro vai ser um dos melhores e mais disputados.