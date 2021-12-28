Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Treinador campeão

Cuca alega problemas familiares e deixa o comando do Atlético-MG

Treinador se comprometeu a não aceitar nenhum outro convite para trabalhar em 2022

Publicado em 

28 dez 2021 às 06:49

Publicado em 28 de Dezembro de 2021 às 06:49

Galo
Cuca alegou problemas familiares para deixar o comando do Galo Crédito: Pedro Souza/Atlético
O ano de conquistas e glórias do Atlético-MG vai terminar turbulento. O técnico Cuca, líder da equipe que encantou o Brasil em 2021, anunciou que, por problemas pessoais, vai deixar o comando do Galo.
Segundo o jornalista Henrique André, da Rádio Itatiaia, o treinador não seguirá no comando do time mineiro na próxima temporada. Cuca se reuniu com os empresários que ajudam a financiar o Galo, os 4r´s (Rubens Menin, Rafael Menin, Renato Salvador e Ricardo Guimarães) e o presidente Sérgio Coelho para comunicar a sua saída.
O técnico alega problemas familiares, não detalhados, para tomar essa decisão. O treinador se comprometeu a não aceitar nenhum outro convite para trabalhar em 2022.

Veja Também

Após motim de jogadores, Jorge Jesus pode deixar o Benfica nesta terça (28)

Entenda o que pesou no Flamengo para o acerto com o português Paulo Sousa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto a tiros próximo a quadra após ameaças em Alegre
Fiéis rezam em frente à capela construída no século passado
No ES, a Festa de Penha que está longe do Convento da Penha
Imagem de destaque
Morre Jander Nunes Vidal, médico e ex-prefeito de Marataízes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados