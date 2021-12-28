Cuca alega problemas familiares e deixa o comando do Atlético-MG

Cuca alegou problemas familiares para deixar o comando do Galo Crédito: Pedro Souza/Atlético

O ano de conquistas e glórias do Atlético-MG vai terminar turbulento. O técnico Cuca, líder da equipe que encantou o Brasil em 2021, anunciou que, por problemas pessoais, vai deixar o comando do Galo.

Segundo o jornalista Henrique André, da Rádio Itatiaia, o treinador não seguirá no comando do time mineiro na próxima temporada. Cuca se reuniu com os empresários que ajudam a financiar o Galo, os 4r´s (Rubens Menin, Rafael Menin, Renato Salvador e Ricardo Guimarães) e o presidente Sérgio Coelho para comunicar a sua saída.