Após motim de jogadores, Jorge Jesus pode deixar o Benfica nesta terça (28)

Futuro de Jorge Jesus no Benfica pode ser definido nesta terça Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Uma nova crise gerada nesta segunda-feira (27) deixou o clima ainda menos favorável para a permanência de Jorge Jesus no comando do Benfica. Depois de um desentendimento no vestiário, o técnico afastou o capitão Gustavo Pizzi do grupo e o colocou para treinar à parte.

Os demais jogadores não gostaram da decisão e o elenco se recusou a treinar sem Pizzi, o que, segundo o jornal "A Bola", degradou ainda mais a relação entre Jesus e o time.