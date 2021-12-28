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Após motim de jogadores, Jorge Jesus pode deixar o Benfica nesta terça (28)

Depois de um desentendimento no vestiário, o técnico afastou o capitão Gustavo Pizzi do grupo e o colocou para treinar à parte. Os demais jogadores não gostaram da decisão e o elenco se recusou a treinar

Publicado em 

28 dez 2021 às 06:37

Publicado em 28 de Dezembro de 2021 às 06:37

Jorge Jesus ainda não decidiu se prosseguirá no Flamengo após encerrar o contrato atual
Futuro de Jorge Jesus no Benfica pode ser definido nesta terça Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Uma nova crise gerada nesta segunda-feira (27) deixou o clima ainda menos favorável para a permanência de Jorge Jesus no comando do Benfica. Depois de um desentendimento no vestiário, o técnico afastou o capitão Gustavo Pizzi do grupo e o colocou para treinar à parte.
Os demais jogadores não gostaram da decisão e o elenco se recusou a treinar sem Pizzi, o que, segundo o jornal "A Bola", degradou ainda mais a relação entre Jesus e o time.
A permanência de Jesus no Benfica parecia estar definida após o possível acerto do Flamengo com o compatriota de Jesus, Paulo Sousa, mas a situação do ex-técnico rubro-negro voltou a ficar complicada.
Ainda de acordo com o jornal "A Bola", a presença de Jesus no comando da equipe contra o Porto, na quinta (30), não está garantida. Uma reunião nesta terça (28) entre ele e o o presidente do Benfica, Rui Costa, vai definir o futuro do Mister à frente da equipe.

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