Após motim de jogadores, Jorge Jesus pode deixar o Benfica nesta terça (28)

Uma nova crise gerada nesta segunda-feira (27) deixou o clima ainda menos favorável para a permanência de Jorge Jesus no comando do Benfica. Depois de um desentendimento no vestiário, o técnico afastou o capitão Gustavo Pizzi do grupo e o colocou para treinar à parte.
Os demais jogadores não gostaram da decisão e o elenco se recusou a treinar sem Pizzi, o que, segundo o jornal "A Bola", degradou ainda mais a relação entre Jesus e o time.
A permanência de Jesus no Benfica parecia estar definida após o possível acerto do Flamengo com o compatriota de Jesus, Paulo Sousa, mas a situação do ex-técnico rubro-negro voltou a ficar complicada.
Ainda de acordo com o jornal "A Bola", a presença de Jesus no comando da equipe contra o Porto, na quinta (30), não está garantida. Uma reunião nesta terça (28) entre ele e o o presidente do Benfica, Rui Costa, vai definir o futuro do Mister à frente da equipe.