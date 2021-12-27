Rodolfo Landim afirma que contato do Flamengo com Jorge Jesus não passou de 'conversas preliminares'

Apesar do Flamengo ter ido à Portugal tentar o retorno de Jorge Jesus ao clube, o presidente Rodolfo Landim afirmou, nesta segunda-feira, que o contato da direção - que está representada na Europa por Bruno Spindel e Marcos Braz - com o Mister não passaram de "conversas preliminares". De acordo com o mandatário, em entrevista ao "Paparazzo Rubro-Negro", não houve negociação.- Não havia negociação nenhuma em andamento e muito menos bem encaminhada com o Jorge. As conversas preliminares tidas com ele foram terminativas em todos os sentidos que se possa imaginar. Houve até posicionamentos formais do Benfica e do próprio Jorge em relação ao assunto - afirmou Rodolfo Landim, em entrevista ao canal "Paparazzo Rubro-Negro", antes de falar sobre Paulo Sousa, próximo de ser confirmado no Flamengo: