Rodolfo Landim afirma que contato do Flamengo com Jorge Jesus não passou de 'conversas preliminares'

Apesar do Flamengo ter ido à Portugal tentar o retorno de Jorge Jesus ao clube, o presidente Rodolfo Landim afirmou, nesta segunda-feira, que o contato da direção - que está representada na Europa por Bruno Spindel e Marcos Braz - com o Mister não passaram de "conversas preliminares". De acordo com o mandatário, em entrevista ao "Paparazzo Rubro-Negro", não houve negociação.- Não havia negociação nenhuma em andamento e muito menos bem encaminhada com o Jorge. As conversas preliminares tidas com ele foram terminativas em todos os sentidos que se possa imaginar. Houve até posicionamentos formais do Benfica e do próprio Jorge em relação ao assunto - afirmou Rodolfo Landim, em entrevista ao canal "Paparazzo Rubro-Negro", antes de falar sobre Paulo Sousa, próximo de ser confirmado no Flamengo:
- O Paulo Sousa estava entre os nomes selecionados para contato pelo Comitê do Futebol. A partir daí, a bola ficou com o Marcos e o Bruno, para negociações e comigo para acompanhamento, orientação e aprovação. O resto é bla-bla-bla.O Flamengo tem acerto encaminhado com Paulo Sousa, e espera a rescisão do técnico com a seleção da Polônia para oficializar a contratação. O treinador deve assinar contrato de dois anos e chegará ao Ninho do Urubu com comissão técnica completa (confira os nomes) e com uma série de desafios pela frente.