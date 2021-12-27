Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Rodolfo Landim afirma que contato do Flamengo com Jorge Jesus não passou de 'conversas preliminares'
futebol

Rodolfo Landim afirma que contato do Flamengo com Jorge Jesus não passou de 'conversas preliminares'

Presidente comentou a movimentação dos dirigentes na Europa por um novo treinador...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 dez 2021 às 19:01

Publicado em 27 de Dezembro de 2021 às 19:01

Apesar do Flamengo ter ido à Portugal tentar o retorno de Jorge Jesus ao clube, o presidente Rodolfo Landim afirmou, nesta segunda-feira, que o contato da direção - que está representada na Europa por Bruno Spindel e Marcos Braz - com o Mister não passaram de "conversas preliminares". De acordo com o mandatário, em entrevista ao "Paparazzo Rubro-Negro", não houve negociação.- Não havia negociação nenhuma em andamento e muito menos bem encaminhada com o Jorge. As conversas preliminares tidas com ele foram terminativas em todos os sentidos que se possa imaginar. Houve até posicionamentos formais do Benfica e do próprio Jorge em relação ao assunto - afirmou Rodolfo Landim, em entrevista ao canal "Paparazzo Rubro-Negro", antes de falar sobre Paulo Sousa, próximo de ser confirmado no Flamengo:
- O Paulo Sousa estava entre os nomes selecionados para contato pelo Comitê do Futebol. A partir daí, a bola ficou com o Marcos e o Bruno, para negociações e comigo para acompanhamento, orientação e aprovação. O resto é bla-bla-bla.O Flamengo tem acerto encaminhado com Paulo Sousa, e espera a rescisão do técnico com a seleção da Polônia para oficializar a contratação. O treinador deve assinar contrato de dois anos e chegará ao Ninho do Urubu com comissão técnica completa (confira os nomes) e com uma série de desafios pela frente.
Crédito: RodolfoLandimfalousobrebuscadoFlamengopelonovotreinador(Foto:AlexandreVidal/CRF

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
BBB 26: 'Não tem essa maturidade', afirma Juliano Floss sobre Milena
Imagem de destaque
O que sucesso de assistente de IA na China diz sobre ambições do país
Samira enfrentou dificuldades financeiras sem desistir da vontade de estudar (Imagem: Reprodução digital | Globo)
Samira é eliminada do BBB 26 no paredão mais acirrado da edição

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados