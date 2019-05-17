Com Neymar e David Neres, Tite convoca Seleção para a Copa América

É oficial! Na manhã desta sexta-feira, o treinador Tite convocou os 23 jogadores que vão defender a Seleção Brasileira na Copa América. A competição acontece entre 14 de junho e 7 de julho. As principais novidades ficaram por conta do retorno de Neymar, fora dos últimos amistosos por lesão no pé, e da convocação de David Neres.
Destaque do Ajax na temporada, principalmente na Liga dos Campeões, Neres foi convocado por Tite pela primeira vez em março para os amistosos diante de Panamá e República Tcheca, substituindo o então lesionado Vinícius Júnior.
Os atletas começam a se apresentar na Granja Comary no dia 22 de maio. A Seleção terá dois amistosos antes da Copa América: no dia 5 de junho, no Estádio Mané Garrincha, enfrentará o Catar. Quatro dias depois, o compromisso será diante de Honduras no Beira-Rio.
CONVOCADOS PARA A COPA AMÉRICA
Goleiros: Alisson (Liverpool), Cássio (Corinthians) e Ederson (Manchester City);
Defensores: Alex Sandro (Juventus), Dani Alves (PSG), Éder Militão (Porto), Fagner (Corinthians), Filipe Luís (Atlético de Madrid), Marquinhos (PSG), Miranda (Inter de Milão) e Thiago Silva (PSG);
Meio-campistas: Allan (Napoli), Arthur (Grêmio), Casemiro (Real Madrid), Fernandinho (Manchester City), Lucas Paquetá (Milan), Philippe Coutinho (Barcelona);
Atacantes: David Neres (Ajax), Everton (Grêmio), Firmino (Liverpool), Gabriel Jesus (Manchester City), Neymar (PSG) e Richarlison (Everton).