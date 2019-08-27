Estádio Mané Garrincha terá complexo com 14 salas de cinema

Brasília, vai passar a receber um outro tipo de espetáculo. Além de jogos de futebol, a praça esportiva vai exibir os principais filmes que estiverem em cartaz. Isso porque a Arena BSB, consórcio responsável pela gestão do espaço, assinou um contrato com a companhia mexicana Cinépolis para a construção de um complexo com 14 salas de cinema e exibição em drive-in no estacionamento. O estádio Mané Garrincha, em, vai passar a receber um outro tipo de espetáculo. Além de jogos de, a praça esportiva vai exibir os principaisque estiverem em cartaz. Isso porque a Arena BSB, consórcio responsável pela gestão do espaço, assinou um contrato com a companhia mexicana Cinépolis para a construção de um complexo com 14 salas de cinema e exibição em drive-in no estacionamento.

Mané Garrincha terá complexo com 14 salas de cinema Crédito: Reprodução | TV Globo

O anúncio foi oficializado durante assinatura do Memorando de Entendimento para instalação do Complexo de Cinema no Centro Esportivo de Brasília, nesta terça-feira (27), na Tribuna de Honra do Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha, pelos representantes da Cinépolis, da Arena BSB e do Governo do Distrito Federal.

A rede de cinemas Cinépolis vai trazer para a capital um investimento de cerca de R$ 46 milhões. O projeto contempla a implementação de um complexo com 14 salas de cinemas em diferentes formatos e com tecnologia de ponta. Será o maior cinema da cidade e do Centro-Oeste e um dos maiores construídos no Brasil. Além disso, vai gerar 200 empregos diretos e dezenas de outros empregos na sua construção.