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Em Brasília

Estádio Mané Garrincha terá complexo com 14 salas de cinema

Será o maior cinema da cidade e do Centro-Oeste e um dos maiores construídos no Brasil. Além disso, vai gerar 200 empregos diretos e dezenas de outros empregos na sua construção

Publicado em 27 de Agosto de 2019 às 13:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 ago 2019 às 13:55
O estádio Mané Garrincha, em Brasília, vai passar a receber um outro tipo de espetáculo. Além de jogos de futebol, a praça esportiva vai exibir os principais filmes que estiverem em cartaz. Isso porque a Arena BSB, consórcio responsável pela gestão do espaço, assinou um contrato com a companhia mexicana Cinépolis para a construção de um complexo com 14 salas de cinema e exibição em drive-in no estacionamento.   
>Kleber Andrade: Estádio é uma fábrica de prejuízos aos cofres do ES
Mané Garrincha terá complexo com 14 salas de cinema Crédito: Reprodução | TV Globo
O anúncio foi oficializado durante assinatura do Memorando de Entendimento para instalação do Complexo de Cinema no Centro Esportivo de Brasília, nesta terça-feira (27), na Tribuna de Honra do Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha, pelos representantes da Cinépolis, da Arena BSB e do Governo do Distrito Federal. 
A rede de cinemas Cinépolis vai trazer para a capital um investimento de cerca de R$ 46 milhões. O projeto contempla a implementação de um complexo com 14 salas de cinemas em diferentes formatos e com tecnologia de ponta. Será o maior cinema da cidade e do Centro-Oeste e um dos maiores construídos no Brasil. Além disso, vai gerar 200 empregos diretos e dezenas de outros empregos na sua construção. 
As obras do empreendimento estão previstas para começar no ano que vem. O número de salas no complexo pode chegar até 20 e fornecerão diferentes tipos de experiências, como cinema com espaço kids, salas vip e um drive-in (filme assistido de dentro do veículo). 

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