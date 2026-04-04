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Luta contra o feminicídio

Corrida na orla de Camburi homenageia comandante Dayse Barbosa

Evento gratuito será realizado no domingo (5), em Vitória, com percurso de 2 km e participação aberta ao público
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 abr 2026 às 15:29

Publicado em 04 de Abril de 2026 às 15:29

Dayse Barbosa Mattos, comandante da Guarda Municipal de Vitória morta pelo namorado
Dayse Barbosa Mattos, comandante da Guarda Municipal de Vitória morta pelo namorado Crédito: Instagram guardadevitoria_dayse
A orla de Camburi, em Vitória, será palco, neste domingo (5), de um evento esportivo em homenagem à comandante Dayse Barbosa. A iniciativa, organizada por agentes das forças de segurança, busca chamar a atenção da sociedade para o enfrentamento à violência contra a mulher.
Mais do que uma atividade esportiva, a ação tem caráter simbólico e de mobilização social. “É uma corrida, mas também é uma forma de protesto. Queremos fazer as pessoas refletirem sobre a importância de combater todas as formas de violência contra a mulher, que muitas vezes culminam no feminicídio. Nosso objetivo é reforçar a necessidade de uma sociedade mais segura, justa e igualitária”, destacou um dos organizadores, Fernando Pontes.
O percurso será de dois quilômetros pela Avenida Dante Michelini, com largada prevista para às 8h, no estacionamento do Pier de Iemanjá, em Jardim da Penha. A chegada será nas proximidades do Quiosque 7, na altura do bairro Mata da Praia. A ação será realizada dentro do espaço da Rua de Lazer e a participação é gratuita.

Homenagem e comoção

O evento leva o nome da comandante Dayse Barbosa, que esteve à frente da Guarda Civil Municipal de Vitória por três anos. Ela teve atuação destacada, especialmente no enfrentamento à violência contra a mulher, pauta que defendia de forma incisiva ao longo da carreira.
Dayse foi assassinada no dia 23 de março pelo ex-namorado, um policial rodoviário federal, que não aceitava o fim do relacionamento. O crime gerou comoção e reacendeu o debate sobre a violência de gênero no país.

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