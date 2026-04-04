Corrida na orla de Camburi homenageia comandante Dayse Barbosa

Dayse Barbosa Mattos, comandante da Guarda Municipal de Vitória morta pelo namorado Crédito: Instagram guardadevitoria_dayse

A orla de Camburi, em Vitória, será palco, neste domingo (5), de um evento esportivo em homenagem à comandante Dayse Barbosa. A iniciativa, organizada por agentes das forças de segurança, busca chamar a atenção da sociedade para o enfrentamento à violência contra a mulher.



Mais do que uma atividade esportiva, a ação tem caráter simbólico e de mobilização social. “É uma corrida, mas também é uma forma de protesto. Queremos fazer as pessoas refletirem sobre a importância de combater todas as formas de violência contra a mulher, que muitas vezes culminam no feminicídio. Nosso objetivo é reforçar a necessidade de uma sociedade mais segura, justa e igualitária”, destacou um dos organizadores, Fernando Pontes.

O percurso será de dois quilômetros pela Avenida Dante Michelini, com largada prevista para às 8h, no estacionamento do Pier de Iemanjá, em Jardim da Penha. A chegada será nas proximidades do Quiosque 7, na altura do bairro Mata da Praia. A ação será realizada dentro do espaço da Rua de Lazer e a participação é gratuita.

Homenagem e comoção

O evento leva o nome da comandante Dayse Barbosa, que esteve à frente da Guarda Civil Municipal de Vitória por três anos. Ela teve atuação destacada, especialmente no enfrentamento à violência contra a mulher, pauta que defendia de forma incisiva ao longo da carreira.