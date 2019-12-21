Chegou o dia! Liverpool e Flamengo reeditam a final do Mundial de 1981

Salah é uma das esperanças de gol do Liverpool, enquanto Bruno Henrique é uma das armas do Flamengo Crédito: Ricardo Moreira/Agência o Globo

"E agora seu povo, pede o mundo de novo. Embalado pela canção entoada a plenos pulmões pelos seus torcedores, o Flamengo entra em campo neste sábado (21), às 14h30, para enfrentar o Liverpool no Estádio Khalifa International, em partida válida pela final do Mundial de Clubes. Em Doha, no Catar, o Rubro-Negro enfim terá a chance de atender o pedido de sua nação. Mas sabe o tamanho do desafio de encarar um dos melhores times do mundo. Mas se hoje o Liverpool é tudo isso, também é um rival que traz boas recordações. O único título mundial do Fla foi conquistado justamente sobre os Reds, em 1981. Quem sabe a história não se repete?

No elenco, o discurso é de cautela e respeito. É uma equipe forte, tem uma ideia de jogo, o trio de ataque é muito bom... Mané, Salah e Firmino são muito entrosados. Precisamos ficar muito atentos, principalmente quando nós estivermos atacando, afirmou Éverton Ribeiro, em entrevista ao SporTV. Temos uma ideia de jogo e vamos tentar colocá-la em prática, acrescentou.

Ao que tudo indica, Jesus não deve mexer na equipe. Apesar de ter entrado bem na semifinal contra o Al Hilal, Diego deve ficar no banco - Gerson é o titular. Filipe Luís apresentou desgaste físico, mas está confirmado. O Flamengo para enfrentar o Liverpool deve ter: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luís; Willian Arão e Gérson; Éverton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabriel. A equipe rubro-negra quer ser campeã do Mundial de Clubes, torneio que não conquista desde 1981, para fechar o ano com o quarto título. O Flamengo já faturou o Campeonato Carioca, o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores da América.

Liverpool

O time inglês tem três jogadores brasileiros em seu elenco: o goleiro Alisson, o meia Fabinho e o atacante Firmino. Eles possuem boa noção do time Rubro-Negro e acreditam em um confronto equilibrado. Alisson projetou a decisão contra o Flamengo e disse que para a equipe inglesa também será um grande desafio se colocar frente a um estilo diferente do que estão acostumados. O goleiro contou que tem alguns amigos no elenco rubro-negro. Ele acredita que a final será um grande espetáculo para os torcedores acompanharem.

Não será só um teste só para o Flamengo, será um teste para nós também. Eles têm um estilo de jogo diferente do que estamos acostumados. Vamos dar o melhor para conquistarmos o título, garantiu.

FICHA DO JOGO