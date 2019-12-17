Capixabas se concentram no Triângulo para ver jogo do Flamengo

Capixabas se preparam no Triângulo das Bermudas para assistir ao jogo do Flamengo Crédito: Elis Carvalho

Os capixabas já estão começando a concentração para assistir o Mundial de Clubes entre Flamengo e Al-Hilal, que começa às 14h30. No Triângulo das Bermudas, Praia do Canto, em Vitória , local preferido de muitos torcedores para ver os jogos, já há movimentação de alguns torcedores e muitas apostas de gols.

O consultor imobiliário Marlon Ribeiro, de 43 anos, é um dos mais animados da mesa de amigos. "Hoje a gente se deu folga só para torcer. Vai dar cinco a zero para o Flamengo", aposta.

Acompanhado de outros dois amigos flamenguistas, o advogado Jeferson Tinoco, de 41 anos, e e o engenheiro civil João Marcelo, de 40 anos, Marlon apresentou quem o grupo de amigos chama de "mascote" da torcida, o amigo portuário Cristiano Fautisni, único vascaíno da mesa.

"Ele fala que veio para 'secar' o Flamengo. Mas nunca dá certo porque ele nos dá sorte. É nosso mascote", brincou, aos risos.

Brincadeiras à parte, Cristiano explicou porque decidiu ir ao bar com os amigos assistir o Flamengo jogar. "Qualquer coisa é motivo para comemorar com os amigos. O que importa é a confraternização", afirmou. Para curtir o jogo com comodidade, os amigos reservaram mesas um dia antes da partida. Perguntados quem deve fazer mais gols, a resposta é unânime: "Gabigol!".

RUA DA LAMA

Na Rua da Lama, em Jardim da Penha, a movimentação de pré-jogo ainda é menor que no Triângulo. Mas já há flamenguistas esperando pela partida. Após cumprir uma promessa para o Flamengo ganhar a libertadores, pintando os cabelos de loiro, o estudante de Engenharia Elétrica Luiz Felipe Banichio, de 23 anos, está esperançoso com a semifinal do Mundial de Clubes. Ele aproveitou o primeiro dia de férias da faculdade para ir assistir os jogos com a namorada, a estudante de arquitetura Nicole Nicolini, de 21 anos.

Após cumprir uma promessa para o Flamengo ganhar a libertadores, pintando os cabelos de loiro, o estudante de Engenharia Elétrica Luiz Felipe Banichio, de 23 anos, está esperançoso com a semifinal do Mundial de Clubes Crédito: Elis Carvalho

"Fui eu que pintei o cabelo do meu namorado para ele cumprir a promessa. Cabelo cresce, o que vale é a comemoração. Hoje o jogo vai ser difícil, mas acreditamos em um 2x0", disse Nicole.

Luiz concorda com a aposta da namorada, e acredita que o jogador Bruno Henrique deve ter um bom desempenho. "Vai ter gol do Gabigol, claro. Mas Bruno Henrique tem mostrado um ótimo trabalho, como todo o time", afirmou.

JARDIM CAMBURI

Uma churrascaria do bairro Jardim Camburi antecipou a abertura já esperando os torcedores. A gerente do estabelecimento, Daniele Shellamamm, disse que um planejamento foi feito pensando na presença dos torcedores para o jogo. "Abrimos normalmente a partir das 18h às terças-feiras. Hoje antecipamos pelo jogo e deu certo. A torcida compareceu", disse.

Torcedores em estabelecimento de Jardim Camburi, em Vitória Crédito: José Carlos Schaeffer

Faltou lugar para quem chegou depois do início da partida, mesmo em um horário incomum. O diretor de vendas William Ritto e o colega Fabrício Carvalho pegaram uma folga para ver o jogo. "Pegamos uma folga. Jogo importante, vale muito a pena", falou.

Torcedores em estabelecimento de Jardim Camburi, em Vitória Crédito: José Carlos Schaeffer

TORCEDORES COMEMORAM O GOL