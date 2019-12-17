Capixaba que já foi campeão mundial, Sávio pede Flamengo concentrado

Sávio brilhou pela Desportiva, pelo Flamengo, no Real Madrid e na Seleção Brasileira Crédito: Divulgação

Nesta terça-feira (17), os olhos, ouvidos e o coração de muitos torcedores estarão ligados em Doha, no Catar, onde o Flamengo estreia no Mundial de Clubes da Fifa, contra o Al-Hilal, às 14h30. Se vencer, o Rubro-Negro pode encarar o Liverpool na decisão, numa reedição da final do Mundial Interclubes de 1981, vencida pelo time brasileiro e que gerou uma verdadeira idolatria com aquela geração de jogadores, principalmente com Zico.

E um herdeiro desse grupo de atletas também sentiu o gostinho de ser campeão mundial, mas vestindo outra camisa. O ex-atacante capixaba Sávio foi campeão do mundo pelo Real Madrid, em 1998, e conhece como poucos os caminhos que podem levar o Fla ao segundo título dessa magnitude. Porém o "Anjo Loiro da Gávea" fez um alerta em relação à semifinal, acreditando na dificuldade da partida, mas apostando num nível de concentração alto como a receita do sucesso contra os árabes.

"Tem que encarar como realmente uma semifinal, porque é um jogo perigoso. Acho que essa tem que ser a mentalidade e acredito que os jogadores e comissão técnica têm essa noção. E se de repente pode ficar um pouco mais fácil ou não são as circunstâncias do jogo e depende do que o Flamengo estiver fazendo em campo", declarou.

O Mundial de Clubes da Fifa tem trazido muitas surpresas ao torcedor, como as derrotas do Atlético-MG e Internacional para Raja Casablanca, do Marrocos, e Mazembe, do Congo, respectivamente. Ligado nisso, Sávio vê o Flamengo bem preparado psicologicamente para mandar a zebra pastar em outro lugar.

"Agora é uma semifinal, um jogo difícil, muita gente fala de uma final entre Flamengo e Liverpool, mas tem essa partida antes. Nos últimos anos algumas surpresas aconteceram. No ano passado mesmo o River Plate caiu para o Kashima Anthlers, do Japão, que fez a final com o Real Madrid. Mas acho que o Flamengo, depois da temporada que está fazendo, pelo que fez na Libertadores, é um time cada vez mais experiente e preparado para jogos difíceis, e principalmente pelo lado emocional. São jogos importantes, expectativa muito grande, mas é ter tranquilidade, porque a parte psicológica tem que estar bem preparada", pontuou.

Atualmente com 45 anos, Sávio teve uma carreira de 18 anos como profissional, sendo dez deles atuando na Europa, que tem um calendário diferente em relação à América do Sul. O capixaba analisou a sequência de partidas que o Liverpool vem tendo nas últimas semanas e acredita que o excesso de jogos pode cobrar o seu preço justamente no Mundial.

"Acho que a cabeça não afeta tanto, mas a parte física talvez. A gente viu aí que estão começando a aparecer alguns sinais. O Wijnaldum saiu com um problema muscular do último jogo, teve a lesão do Fabinho, antes do zagueiro Lovren. Mas psicologicamente, o Liverpool é uma equipe acostumada a grandes campeonatos, ganhou a liga dos Campeões esse ano, é um time muito experiente, agora a parte física pode resultar em alguma coisa que já está acontecendo."

Título mundial sobre o Vasco

Sávio fez parte de uma geração vencedora no Real Madrid Crédito: Real Madrid/Divulgação

Revelado pelo Flamengo (e cria da Desportiva Ferroviária), o ex-atacante Sávio conquistou o título mundial pelo Real Madrid, em 1998, numa decisão contra o maior rival rubro-negro, o Vasco. O "Anjo Loiro da Gávea" revela que esse foi o maior triunfo de sua carreira, que ainda conta com três Ligas dos Campeões.