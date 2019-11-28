Capixabas querem conquistar o mundo com o Flamengo no Mundial de Clubes

O técnico de operações Victor Caldeira, à direita, esteve na final da Libertadores em Lima com amigos, e também irá ao Mundial de Clubes Crédito: Arquivo pessoal

O cântico mais entoado atualmente pela torcida do Flamengo nos estádios atualmente é a versão adaptada de "Primeiros Erros", de Kiko Zambianchi. Na versão rubro-negra, a nação "pede o mundo de novo", em alusão à conquista que o time alcançou em 1981, quando superou o Liverpool para conquistar o Mundial de Clubes.

Quase quatro décadas depois, o time carioca tem a chance de reeditar o feito muito provavelmente contra o clube inglês. Essa possibilidade mobiliza flamenguistas por todo o Brasil e aqui no Espírito Santo não é diferente.

Ainda não é possível sabe quantos capixabas viajarão ao Catar para acompanhar a competição entre os dias 17 e 21 de dezembro, mas dois já tem presença garantida. Um deles é o técnico de operações Victor Caldeira da Silva, de 36 anos. Após presenciar in loco o bicampeonato da Libertadores em Lima, no último sábado (23), ele não titubeou em comprar as passagens aéreas.

"Vivi um sonho em Lima e ainda estou meio sem reação, pois ganhamos a Libertadores. No domingo veio a confirmação do Brasileiro e ontem (quarta-feira) fui ao Maracanã para ver o time golear e receber o troféu do Brasileirão. Na segunda-feira mesmo eu comprei as passagens, agora estou fechando por conta própria as outras questões, como hospedagem e transporte por lá, mas estou garantido no Catar. Viajo no dia 14 para lá" Victor Caldeira - Técnico de operações e flamenguista

CONVICÇÃO

A empolgação foi algo crescente da torcida durante a Libertadores e foi a goleada contra o Grêmio por 5 a 0 no Maracanã, no jogo da volta das semifinais, que deu o estalo para o estudante de Engenharia Mecânica Lucas Trivelin, de 22 anos, já se mobilizar para ir ao Mundial. Antes, porém, ele teve de superar um dilema interno: ir à final no Peru ou já garantir logo presença no Catar.

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Na final da Libertadores, cerca de 25 mil brasileiros foram ao Peru segundo informações do governo local. Para o Mundial de Clubes, o Flamengo projeta a presença de cerca de 20 mil flamenguistas em Doha, capital do Catar, no dia 21 de dezembro, na decisão.

Lucas virou flamenguista por conta dos incentivos do tio José Carlos Crédito: Arquivo pessoal