Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Conexão Vitória-Doha

Capixabas querem conquistar o mundo com o Flamengo no Mundial de Clubes

Rubro-negros no ES já se mobilizam após a conquista da Libertadores para garantir presença na competição entre os dias 17 e 21 de dezembro no Catar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2019 às 12:56

Publicado em 28 de Novembro de 2019 às 12:56

O técnico de operações Victor Caldeira, à direita, esteve na final da Libertadores em Lima com amigos, e também irá ao Mundial de Clubes Crédito: Arquivo pessoal
O cântico mais entoado atualmente pela torcida do Flamengo nos estádios atualmente é a versão adaptada de "Primeiros Erros", de Kiko Zambianchi. Na versão rubro-negra, a nação "pede o mundo de novo", em alusão à conquista que o time alcançou em 1981, quando superou o Liverpool para conquistar o Mundial de Clubes.

Veja Também

Pôster do Flamengo heptacampeão brasileiro. É só clicar e baixar!

Quase quatro décadas depois, o time carioca tem a chance de reeditar o feito muito provavelmente contra o clube inglês. Essa possibilidade mobiliza flamenguistas por todo o Brasil e aqui no Espírito Santo não é diferente.
Ainda não é possível sabe quantos capixabas viajarão ao Catar para acompanhar a competição entre os dias 17 e 21 de dezembro, mas dois já tem presença garantida. Um deles é o técnico de operações Victor Caldeira da Silva, de 36 anos. Após presenciar in loco o bicampeonato da Libertadores em Lima, no último sábado (23), ele não titubeou em comprar as passagens aéreas.
"Vivi um sonho em Lima e ainda estou meio sem reação, pois ganhamos a Libertadores. No domingo veio a confirmação do Brasileiro e ontem (quarta-feira) fui ao Maracanã para ver o time golear e receber o troféu do Brasileirão. Na segunda-feira mesmo eu comprei as passagens, agora estou fechando por conta própria as outras questões, como hospedagem e transporte por lá, mas estou garantido no Catar. Viajo no dia 14 para lá"
Victor Caldeira - Técnico de operações e flamenguista

CONVICÇÃO

A empolgação foi algo crescente da torcida durante a Libertadores e foi a goleada contra o Grêmio por 5 a 0 no Maracanã, no jogo da volta das semifinais, que deu o estalo para o estudante de Engenharia Mecânica Lucas Trivelin, de 22 anos, já se mobilizar para ir ao Mundial. Antes, porém, ele teve de superar um dilema interno: ir à final no Peru ou já garantir logo presença no Catar.

Veja Também

Flamengo goleia o Ceará em noite de festa no Maracanã

Na final da Libertadores, cerca de 25 mil brasileiros foram ao Peru segundo informações do governo local. Para o Mundial de Clubes, o Flamengo projeta a presença de cerca de 20 mil flamenguistas em Doha, capital do Catar, no dia 21 de dezembro, na decisão.
Lucas virou flamenguista por conta dos incentivos do tio José Carlos Crédito: Arquivo pessoal
"Quando o Flamengo passou por cima do Grêmio eu defini que iria ao Mundial. Tive de escolher entre a final da Libertadores e o Mundial, mas como tinha a certeza que ganharíamos a decisão contra o River Plate, comprei logo as passagens para o Catar. Acabou que fiz uma escolha certa, pois acompanhei as dificuldades que muitos tiveram para conseguir chegar a Lima. No meu caso foi bem tranquilo. Comprei as passagens com milhas de cartão de crédito, reservei o hotel por um aplicativo e garanti os ingressos no site da Fifa. Vai sair bem mais em conta do que ter ido ao Peru", contou o universitário que calcula gastar algo próximo a R$ 5 mil na jornada.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados