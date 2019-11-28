Capixabas querem conquistar o mundo com o Flamengo no Mundial de Clubes

O cântico mais entoado atualmente pela torcida do Flamengo nos estádios atualmente é a versão adaptada de "Primeiros Erros", de Kiko Zambianchi. Na versão rubro-negra, a nação "pede o mundo de novo", em alusão à conquista que o time alcançou em 1981, quando superou o Liverpool para conquistar o Mundial de Clubes.
Quase quatro décadas depois, o time carioca tem a chance de reeditar o feito muito provavelmente contra o clube inglês. Essa possibilidade mobiliza flamenguistas por todo o Brasil e aqui no Espírito Santo não é diferente.
Ainda não é possível sabe quantos capixabas viajarão ao Catar para acompanhar a competição entre os dias 17 e 21 de dezembro, mas dois já tem presença garantida. Um deles é o técnico de operações Victor Caldeira da Silva, de 36 anos. Após presenciar in loco o bicampeonato da Libertadores em Lima, no último sábado (23), ele não titubeou em comprar as passagens aéreas.
"Vivi um sonho em Lima e ainda estou meio sem reação, pois ganhamos a Libertadores. No domingo veio a confirmação do Brasileiro e ontem (quarta-feira) fui ao Maracanã para ver o time golear e receber o troféu do Brasileirão. Na segunda-feira mesmo eu comprei as passagens, agora estou fechando por conta própria as outras questões, como hospedagem e transporte por lá, mas estou garantido no Catar. Viajo no dia 14 para lá"
CONVICÇÃO
A empolgação foi algo crescente da torcida durante a Libertadores e foi a goleada contra o Grêmio por 5 a 0 no Maracanã, no jogo da volta das semifinais, que deu o estalo para o estudante de Engenharia Mecânica Lucas Trivelin, de 22 anos, já se mobilizar para ir ao Mundial. Antes, porém, ele teve de superar um dilema interno: ir à final no Peru ou já garantir logo presença no Catar.
Na final da Libertadores, cerca de 25 mil brasileiros foram ao Peru segundo informações do governo local. Para o Mundial de Clubes, o Flamengo projeta a presença de cerca de 20 mil flamenguistas em Doha, capital do Catar, no dia 21 de dezembro, na decisão.
"Quando o Flamengo passou por cima do Grêmio eu defini que iria ao Mundial. Tive de escolher entre a final da Libertadores e o Mundial, mas como tinha a certeza que ganharíamos a decisão contra o River Plate, comprei logo as passagens para o Catar. Acabou que fiz uma escolha certa, pois acompanhei as dificuldades que muitos tiveram para conseguir chegar a Lima. No meu caso foi bem tranquilo. Comprei as passagens com milhas de cartão de crédito, reservei o hotel por um aplicativo e garanti os ingressos no site da Fifa. Vai sair bem mais em conta do que ter ido ao Peru", contou o universitário que calcula gastar algo próximo a R$ 5 mil na jornada.