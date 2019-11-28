Pôster do Flamengo heptacampeão brasileiro. É só clicar e baixar!

O heptacampeonato do Brasileirão do Flamengo veio no último domingo. O time rubro-negro não entrou em campo, mas viu o Palmeiras ser derrotado pelo Grêmio e dar adeus às chances de título. Mas a festa ficou mesmo para a noite desta quarta-feira (27) na partida contra o Ceará. A torcida lotou o Maracanã para comemorar com os jogadores e ver o time receber a taça. Por isso, A Gazeta preparou o pôster da conquista rubro-negra. Basta clicar e baixar para sua plataforma preferida.