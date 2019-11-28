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Festa Rubro-Negra

Pôster do Flamengo heptacampeão brasileiro. É só clicar e baixar!

Baixe a imagem e use como quiser! No desktop, no celular... Também vale publicar nas redes sociais e enviar para os amigos. Ah, perdeu o pôster da Libertadores? Pode pegar aqui também
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2019 às 23:43

Publicado em 27 de Novembro de 2019 às 23:43

Pôster do Flamengo Heptacampeão Brasileiro Crédito: RUDY TRINDADE / AE
O heptacampeonato do Brasileirão do Flamengo veio no último domingo. O time rubro-negro não entrou em campo, mas viu o Palmeiras ser derrotado pelo Grêmio e dar adeus às chances de título. Mas a festa ficou mesmo para a noite desta quarta-feira (27) na partida contra o Ceará. A torcida lotou o Maracanã para comemorar com os jogadores e ver o time receber a taça. Por isso, A Gazeta preparou o pôster da conquista rubro-negra. Basta clicar e baixar para sua plataforma preferida. 

Libertadores

Perdeu o pôster da Libertadores? Não tem problema. Só pegar aqui embaixo. 
Pôster do Flamengo campeão da Libertadores 2019 Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

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