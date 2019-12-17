Capixabas comemoram vitória do Flamengo em bares de Vitória

Capixabas comemoram jogo do Flamengo em bares de Vitória Crédito: Elis Carvalho

O Flamengo derrotou o Al Hilal por 3 a 1, de virada, nesta terça-feira (17), e está na final do Mundial de Clubes. Com gols marcados na etapa final, a partida deixou muito torcedor nervoso e apreensivo. Mas no final, houve muita comemoração entre os capixabas, que marcaram presença nos bares da Grande Vitória.

O Triângulo, na Praia do Canto, em Vitória, é um dos lugares mais escolhidos pelos torcedores para assistir os jogos. Mesmo a partida sendo em um dia de semana, à tarde, os torcedores estiveram presentes. Enquanto o primeiro tempo foi marcado pela tensão, o segundo foi só festa, com três gols seguidos do Flamengo.

O biólogo e empresário Leonardo Veloso, de 44 anos, contou que fez um acordo com os funcionários da empresa de meio ambiente que é sócio: quem fosse trabalhar nesta terça com a camisa do Flamengo ou dissesse que é flamenguista, seria liberado do trabalho para assistir o jogo.

"Foi uma brincadeira. No fim, nós dispensamos todos os funcionários porque pelo Mengão vale a pena um dia com a empresa fechada. No fim, eu ainda acertei a aposta de 3x1 para Flamengo", comemorou.

O sócio dele, o engenheiro e empresário Ricardo Fernandes, de 52 anos, foi para o jogo com a camisa assinada pelo zagueiro Rondinelli, para dar sorte.

Os empresários Ricardo Fernandes e comemoram o resultado do jogo nesta terça-feira (17) no Triângulo das Bermudas, em Vitória Crédito: Elis Carvalho