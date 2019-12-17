Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Futebol

Capixabas comemoram vitória do Flamengo em bares de Vitória

Com gols marcados na etapa final, a partida deixou muito torcedor nervoso e apreensivo. Mas no final, houve muita comemoração entre os capixabas, que marcaram presença nos bares da Grande Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2019 às 20:09

Publicado em 17 de Dezembro de 2019 às 20:09

Capixabas comemoram jogo do Flamengo em bares de Vitória Crédito: Elis Carvalho
O Flamengo derrotou o Al Hilal por 3 a 1, de virada, nesta terça-feira (17), e está na final do Mundial de Clubes. Com gols marcados na etapa final, a partida deixou muito torcedor nervoso e apreensivo. Mas no final, houve muita comemoração entre os capixabas, que marcaram presença nos bares da Grande Vitória. 
O Triângulo, na Praia do Canto, em Vitória, é um dos lugares mais escolhidos pelos torcedores para assistir os jogos. Mesmo a partida sendo em um dia de semana, à tarde, os torcedores estiveram presentes. Enquanto o primeiro tempo foi marcado pela tensão, o segundo foi só festa, com três gols seguidos do Flamengo. 
O biólogo e empresário Leonardo Veloso, de 44 anos, contou que fez um acordo com os funcionários da empresa de meio ambiente que é sócio: quem fosse trabalhar nesta terça com a camisa do Flamengo ou dissesse que é flamenguista, seria liberado do trabalho para assistir o jogo.

Veja Também

No estádio da partida, capixabas comemoram a vitória do Flamengo

Confira a galeria de fotos da vitória do Flamengo sobre o Al-Hilal

"Foi uma brincadeira. No fim, nós dispensamos todos os funcionários porque pelo Mengão vale a pena um dia com a empresa fechada. No fim, eu ainda acertei a aposta de 3x1 para Flamengo", comemorou.
O sócio dele, o engenheiro e empresário Ricardo Fernandes, de 52 anos, foi para o jogo com a camisa assinada pelo zagueiro Rondinelli, para dar sorte.
Os empresários Ricardo Fernandes e  comemoram o resultado do jogo nesta terça-feira (17) no Triângulo das Bermudas, em Vitória Crédito: Elis Carvalho
"É uma camisa da sorte pelo gol que o Rondinelli fez pelo Flamengo em 1978 contra o Vasco, quando ganhamos de 1 X 0. Foi aí que tudo começou. E deu certo, tanto que ganhamos de novo!", acredita. 

Veja Também

Desligado no início e impecável no final, Flamengo agora espera o Liverpool

Participativo e eficiente, Diego é mais uma vez decisivo no Flamengo

Um passo pelo mundo! Flamengo 'à Flamengo' após o intervalo bate Al Hilal e vai à decisão

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A duplicação da BR 262 e os desafios das desapropriações
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026
Imagem de destaque
Ciclovia entre Vila Velha e Guarapari sinaliza novos tempos na mobilidade

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados