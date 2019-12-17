No estádio da partida, capixabas comemoram a vitória do Flamengo

Flamengo vence o Al-HIlal por 3 a 1 e vai à final do Mundial de Clubes Crédito: Fifa/Divulgação

O jornalista da TV Gazeta Vinícius Baptista segue sua saga de acompanhar os capixabas que foram a Doha, no Catar, para acompanhar o Flamengo de perto Mundial de Clubes. Na tarde desta terça-feira (17), na vitória do Flamengo sobre o Al-Hilal por 3 a 1, ele encontrou vários flamenguistas que encararam horas de viagem entre o Espírito Santo até o país asiático, mas nem se importavam porque estavam felizes da vida no Estádio Khalifa International.

Os torcedores rubro-negros viveram um carrossel de emoções. No início do jogo eles estavam confiantes na vitória do Flamengo, mas ainda não esperavam o sufoco que estava por vir. A organização do estádio também chamou a atenção dos capixabas.