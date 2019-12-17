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Mundial de Clubes

No estádio da partida, capixabas comemoram a vitória do Flamengo

Torcida sofreu durante parte do jogo, mas conseguiu comemorar ao fim da partida. Que venha a final!
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2019 às 18:39

Publicado em 17 de Dezembro de 2019 às 18:39

Flamengo vence o Al-HIlal por 3 a 1 e vai à final do Mundial de Clubes Crédito: Fifa/Divulgação
O jornalista da TV Gazeta Vinícius Baptista segue sua saga de acompanhar os capixabas que foram a Doha, no Catar, para acompanhar o Flamengo de perto Mundial de Clubes. Na tarde desta terça-feira (17), na vitória do Flamengo sobre o Al-Hilal por 3 a 1,  ele encontrou vários flamenguistas que encararam horas de viagem entre o Espírito Santo até o país asiático, mas nem se importavam porque estavam felizes da vida no Estádio Khalifa International. 
Os torcedores rubro-negros viveram um carrossel de emoções. No início do jogo eles estavam confiantes na vitória do Flamengo, mas ainda não esperavam o sufoco que estava por vir.  A organização do estádio também chamou a atenção dos capixabas.
Quando a bola rolou a animação deu lugar à insegurança. O Al-Hilal abriu o placar e deixou os torcedores apreensivos. Mas veio o segundo tempo e tudo acabou entrando nos eixos para os rubro-negros. O Fla conseguiu virar o jogo. Arrascaeta, Bruno Henrique e Al-Bulayhi (contra) marcaram os gols da vitória. No fim, 3 a 1 Flamengo e muita festa dos capixabas nas arquibancadas. 

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