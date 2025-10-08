Fogo em caminhão se alastra e causa incêndio de grande proporção no ES

Fogo em caminhão se alastra e causa incêndio em vegetação no Sul do ES Crédito: Defesa Civil/ Corpo de Bombeiros

Um caminhão pegou fogo em uma estrada rural de comunidade de Monforte, no início do Vale do Emboque, em Conceição do Castelo, na Região Serrana do Espírito Santo, na tarde de terça-feira (7), e as chamas se alastraram para uma vegetação. A Defesa Civil Municipal informou que, como ainda há focos de incêndio nesta quarta-feira (8), solicitou apoio do Corpo e Bombeiros e de uma aeronave do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) para atuarem na contenção.

Segundo a Defesa Civil de Conceição do Castelo, o fogo atingiu o caminhão que transportava blocos de granito enquanto o veículo seguia ao lado de uma pedreira. O motorista conseguiu escapar sem ferimentos. As chamas se espalharam rapidamente pela vegetação do entorno, transformando o incidente em um incêndio florestal de grande proporção.