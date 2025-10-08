A Gazeta - Agora

Caiu? Usuários do Banestes relatam instabilidade no app e em terminais

Publicado em 08/10/2025 às 13h16

Clientes do Banestes relatam dificuldades para acessar funções bancárias, seja por aplicativo ou terminais, nesta quarta-feira (8).De acordo com o Downdetector, que monitora serviços de empresas em tempo real, houve um pico de reclamações após as 10 horas. A reportagem procurou o banco para saber o motivo da instabilidade e se há uma previsão para a normalização. Esta nota será atualizada quando houver retorno. 

Site Downdetector mostra pico de reclamações de usuários após às 10h desta quarta (8)
Site Downdetector mostra pico de reclamações após as 10h Crédito: Reprodução
