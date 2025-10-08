Caiu? Usuários do Banestes relatam instabilidade no app e em terminais

Clientes do Banestes relatam dificuldades para acessar funções bancárias, seja por aplicativo ou terminais, nesta quarta-feira (8).De acordo com o Downdetector, que monitora serviços de empresas em tempo real, houve um pico de reclamações após as 10 horas. A reportagem procurou o banco para saber o motivo da instabilidade e se há uma previsão para a normalização. Esta nota será atualizada quando houver retorno.