Capixaba Yuri Oliveira estreia na Libertadores Sub-20 pelo Flamengo

Yuri promete ajudar o Flamengo a conquistar a Libertadores Sub-20 Crédito: Carlos Alberto Silva/A Gazeta

Em 2019, o Flamengo teve a temporada de maior sucesso em toda sua história nas categorias de base. Foram 21 conquistas da garotada rubro-negra. Agora, a equipe sub-20 inicia o ano na disputa da Libertadores da categoria já neste sábado (15), diante do Nacional-URU. Para buscar mais um título, o Fla conta com o capixaba Yuri de Oliveira, natural de Vitória, no elenco. Empolgado, o meia ressaltou a preparação da equipe em busca da taça inédita para o clube.

"Fizemos um período de preparação muito forte e intenso. Trabalhamos muito os pontos fracos e fortes do Nacional-URU, que é a equipe de nossa estreia. Estamos pensando jogo a jogo, dar o nosso melhor um por um. Sabemos que será difícil por ser uma Libertadores, mas podem esperar um time comprometido para trazer retorno a Nação."

Rival da estreia da equipe carioca, o Nacional-URU é o atual campeão da competição sul-americana. Entretanto, o atleta capixaba de 19 anos dispensou o favoritismo de ambas equipes. "Acredito que não tenha favoritismo neste jogo de estreia. O Flamengo é o atual campeão profissional, eles do Sub-20, então não tem favoritismo. Mas eu tenho certeza que será um jogo muito disputado e competitivo", declarou.

Papo com os campeões da América em 2019

Antes do pontapé inicial da competição alguns jogadores do sub-20 conversaram com o goleiro Diego Alves e com o zagueiro Rodrigo Caio, ambos campeões da Libertadores em 2019. Entre eles estava o Capixaba Yuri, que comentou sobre esse papo. "Tivemos oportunidade de bater um papo com eles e ganhar experiência sobre a última Libertadores. Eles falaram para nós que precisamos saber que não vai ser fácil em momento algum, que vamos sofrer, passar por momentos de dificuldades e vencerá aquele que não desistir, que estiver mais preparado e quem conseguir ser mais eficiente na frente. Sabemos que esses jogos sul-americanos são muito disputados e tem aquele lance da catimba. Até mesmo o juiz que não costuma dar tantas faltas, como aqui no Brasil. Mas nosso time é qualificado e acredito no sucesso na competição".

Estreia na Libertadores Sub-20