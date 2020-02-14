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Reunião

CPI que apura incêndio no Ninho do Urubu ouve dirigentes do Flamengo

O presidente do clube enviou um vice-presidente jurídico como representante na ocasião

Publicado em 14 de Fevereiro de 2020 às 17:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 fev 2020 às 17:58
A reunião começou no fim da manhã com o depoimento do ex-CEO do Flamengo Fred Luz Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil
Dirigentes do Flamengo são ouvidos hoje (14) na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga o incêndio no Ninho do Urubu da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). O presidente do Clube de Regatas do Flamengo, Rodolfo Landim, foi convocado, mas não compareceu. Ele já havia faltado à primeira reunião da CPI, no dia 7 deste mês.
Em seu lugar, Landim enviou o vice-presidente jurídico do clube, Rodrigo Dunshee. Também serão ouvidos nesta sexta-feira o CEO (dirigente executivo) do Flamengo, Reinaldo Belotti, além de outros dirigentes e engenheiros do clube, representantes da NHJ, empresa dos contêineres, da prefeitura do Rio e da Light, além de familiares das vítimas.
Esta é a segunda reunião da CPI que apura o incêndio, ocorrido há um ano, que consumiu o alojamento, dentro de um contêiner. Na tragédia, morreram 10 adolescentes das categorias de base do clube e três ficaram feridos.
A reunião começou no fim da manhã com o depoimento do ex-CEO do Flamengo Fred Luz na gestão do presidente Eduardo Bandeira de Mello. Fred Luz disse que os diretores da área técnica do Flamengo lhe informaram que os contêineres eram perfeitamente adequados para o alojamento dos atletas.
Na primeira reunião da CPI, o ex-presidente Bandeira de Mello negou responsabilidade sobre as mortes. Ele foi indiciado em inquérito da Polícia Civil como um dos responsáveis pela tragédia.
Com informações da Agência Brasil 

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