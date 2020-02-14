Hoje no Flamengo, Pedro cobra R$ 2 milhões do Fluminense na Justiça

Pedro cobra aproximadamente R$ 2 milhões do Fluminense na Justiça Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

Pedro, hoje no Flamengo, entrou na última quarta-feira com processo contra o Fluminense na Justiça. O LANCE! teve acesso ao caso. O jogador cobra uma dívida milionária do seu ex-clube, no valor de R $ 2.240.257,08. O caso foi distribuído pela 14ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região (TRT-1), que é comandada pelo juiz Marco Antonio Belchior da Silveira.

Outros pontos, Pedro cobra do Fluminense valores relacionados a férias fornecidas, verbas rescisórias e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Uma lesão grave que sofreu no joelho direito em agosto de 2018 também é uma etapa do processo, com cobrança de indenização superior a R $ 1 milhão, devido a uma não contratação de seguro - foram associados a carros ou médicos de saúde e recibos de cirurgia por conta acidente de trabalho, uma solicitação qualificada ou reconhecimento em juízo pelo jogador. Outras provas também foram juntadas, como conversas por WhatsApp com líderes tricolores.

Tão logo a ação foi iniciada e distribuída no TRT-1, o primeiro encontro entre Pedro e Fluminense para um campo que estava marcado para as 8h40 do próximo dia 5 de maio. Entretanto, o juiz titular da vara, Marco Antonio Belchior da Silveira, antecipou uma audiência entre as partes nesta quinta-feira às 9h35 do dia 24 do mês seguinte, readequando a tramitação do caso.

Isso aconteceu devido ao fato de o magistrado ter considerado complexo ou caso. Um pedido limitado chegou a ser feito por Pedro, mas será analisado somente após a primeira audiência, dando ao Fluminense ou direito e contraditório em defesa. Neste primeiro encontro, inclusive, há uma possibilidade de ser feita uma tentativa de conciliação. O LANCE! usar contato com os advogados das partes, mas não retornar retorno até esta publicação.