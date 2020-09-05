8ª rodada

Brasileirão: confira onde assistir aos jogos deste sábado (05)

Flamengo e Botafogo entrarão em campo para a oitava rodada da competição nacional

Publicado em 05 de Setembro de 2020 às 08:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 set 2020 às 08:00
Gabigol marca e Flamengo vence Santos em jogo com gols anulados pelo VAR
Gabigol marca e Flamengo vence Santos em jogo com gols anulados pelo VAR Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
A oitava rodada do Campeonato Brasileiro terá três jogos disputados neste sábado (05) e sete partidas realizadas no domingo (06). Confira a lista para saber onde vai passar o jogo do seu time de coração, e também em qual canal vai dar aquela secada no rival.
  • 8ª Rodada do Brasileirão

  • Jogos deste sábado (05) 

  • Flamengo x Fortaleza 
    Horário: 17h 
    Onde assistir: Premiere  

  • Corinthians x Botafogo
    Horário: 19h
    Onde assistir: Premiere
      
  • Ceará x Santos
    Horário: 21h
    Onde assistir: TNT e Premiere 

    Jogos deste domingo (06)

  • Bragantino x Palmeiras
    Horário: 11h 
    Onde assistir: Premiere

  • São Paulo x Fluminense
    Horário: 16h
    Onde assistir: TV Gazeta, SporTV e Premiere 
      
  • Internacional x Bahia
    Horário: 16h
    Onde assistir: Premiere

  • Vasco x Athletico-PR
    Horário: 18h
    Sem transmissão
      
  • Atlético-GO x Grêmio
    Horário: 19h
    Onde assistir: SporTV e Premiere

  • Sport x Goiás
    Horário: 20h30
    Onde assistir: Premiere 

  • Coritiba x Atlético-MG
    Horário: 20h30
    Onde assistir: Premiere

