Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Futebol

Brasileirão: confira onde assistir aos jogos da 9ª rodada

Flamengo e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira (09). Botafogo abre a rodada contra o Athletico-PR, e Vasco joga na quinta-feira

Publicado em 09 de Setembro de 2020 às 12:15

Redação de A Gazeta

09 set 2020 às 12:15
Fluminense e Flamengo fazem o primeiro jogo da final do Carioca neste domingo (11)
Fluminense e Flamengo voltam a se enfrentar, mas agora pelo Brasileirão Crédito: Lucas Mercon/Fluminense FC
A nona rodada do Campeonato Brasileiro terá três seis jogos disputados nesta quarta-feira (09) e quatro partidas realizadas na quinta-feira (10). Confira a lista para saber onde vai passar o jogo do seu time de coração, e também em qual canal vai dar aquela secada no rival.
  • 9ª Rodada do Brasileirão

  • Jogos desta quarta-feira (09) 

  • Athletico-PR x Botafogo 
    Horário: 17h30 
    Sem transmissão  

  • Fortaleza x Sport 
    Horário: 18h
    Onde assistir: Premiere
      
  • Goiás x Coritiba
    Horário: 18h
    Onde assistir: Premiere 

  • São Paulo x Bragantino
    Horário: 19h15 
    Onde assistir: Premiere

  • Fluminense x Flamengo 
    Horário: 21h30 
    Onde assistir: TV Gazeta e Premiere 
      
  • Santos x Atlético-MG
    Horário: 21h30 
    Onde assistir: Globo-SP e Premiere 

    Jogos de quinta-feira (10)

  • Corinthians x Palmeiras
    Horário: 19h15 
    Onde assistir: Premiere
      
  • Internacional x Ceará 
    Horário: 19h15 
    Onde assistir: TNT e Premiere

  • Bahia x Grêmio
    Horário: 19h15 
    Onde assistir: Premiere 

  • Vasco x Atlético-GO 
    Horário: 21h00 
    Onde assistir: SporTV e Premiere

Veja Também

VAR apenas escancara péssima qualidade da arbitragem brasileira

Rede Gazeta cria liga no Cartola FC e oferece prêmios mensais

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Novas catracas, com portas giratórias, instaladas no Restaurante Universitário (RU), do campus de Goiabeiras, na Ufes
Ufes instala portas giratórias no RU e estudantes reclamam de fila
Imagem de destaque
Carretas pegam fogo em acidente na Rodovia do Contorno em Cariacica
Ramy nas areias da praia de Camburi, em 1986
O dia em que a orla de Camburi virou um picadeiro para um elefante se divertir

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados