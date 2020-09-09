Brasileirão: confira onde assistir aos jogos da 9ª rodada

A nona rodada do Campeonato Brasileiro terá três seis jogos disputados nesta quarta-feira (09) e quatro partidas realizadas na quinta-feira (10). Confira a lista para saber onde vai passar o jogo do seu time de coração, e também em qual canal vai dar aquela secada no rival.
- 9ª Rodada do Brasileirão
- Jogos desta quarta-feira (09)
- Athletico-PR x Botafogo
Horário: 17h30
Sem transmissão
- Fortaleza x Sport
Horário: 18h
Onde assistir: Premiere
- Goiás x Coritiba
Horário: 18h
Onde assistir: Premiere
- São Paulo x Bragantino
Horário: 19h15
Onde assistir: Premiere
- Fluminense x Flamengo
Horário: 21h30
Onde assistir: TV Gazeta e Premiere
- Santos x Atlético-MG
Horário: 21h30
Onde assistir: Globo-SP e Premiere
Jogos de quinta-feira (10)
- Corinthians x Palmeiras
Horário: 19h15
Onde assistir: Premiere
- Internacional x Ceará
Horário: 19h15
Onde assistir: TNT e Premiere
- Bahia x Grêmio
Horário: 19h15
Onde assistir: Premiere
- Vasco x Atlético-GO
Horário: 21h00
Onde assistir: SporTV e Premiere