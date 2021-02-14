Futebol

Brasileirão: confira onde assistir aos jogos deste domingo (14)

Duelos prometem muitas emoções para os times que estão envolvidos na luta pelo título, e também para os querem escapar do rebaixamento
Redação de A Gazeta

Publicado em 14 de Fevereiro de 2021 às 02:00

Vasco
Vasco precisa desesperadamente da vitória neste domingo (14) Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
A 36ª rodada do Campeonato Brasileiro começou no sábado (13) com três jogos. Cinco partidas acontecem neste domingo (14), e outras duas fecham a conta na segunda-feira (14). Confira a lista para saber em qual canal vai passar o jogo que você não pode perder neste fim de semana. 
  • 36ª Rodada do Brasileirão

  • Jogos deste domingo (14)

  • Flamengo x Corinthians
    Horário: 16h 
    Onde assistir: TV Gazeta

  • Vasco x Internacional 
    Horário: 16h
    Onde assistir:  Premiere
      
  • Palmeiras x Fortaleza
    Horário: 18h15 
    Onde assistir: TNT e Premiere

  • Athletico-PR x Atlético-GO
    Horário: 18h15 
    Não terá transmissão na televisão
      
  • Grêmio x São Paulo 
    Horário: 20h30 
    Onde assistir: SporTV e Premiere

  • Jogo de segunda-feira (15)  

  • Ceará x Fluminense 
    Horário: 18h 
    Onde assistir: Premiere 

  • Sport x Bragantino 
    Horário: 20h 
    Onde assistir: SporTV e Premiere

Veja Também

VAR apenas escancara péssima qualidade da arbitragem brasileira

Rede Gazeta cria liga no Cartola FC e oferece prêmios mensais

