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Brasileirão: confira onde assistir aos jogos da 23ª rodada

Três jogos já foram realizados e nenhuma partida acontece no domingo (29). Fique ligado para saber onde vai passar o duelo que você quer ver
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2020 às 07:01

Publicado em 28 de Novembro de 2020 às 07:01

Léo Gil, vasco
Léo Gil, vasco Crédito: Rafael Ribeiro
A 23ª rodada do Campeonato Brasileiro começou na última quarta-feira (25) com a vitória do Atlético-MG sobre o Botafogo por 2 a 1, e com o triunfo do Corinthians em cima do Coritiba por 1  a 0. Na quinta-feira (26), rolou o terceiro jogo da rodada: Fortaleza e Goiás empataram em 1 a 1. Restam sete jogos, dos quais apenas Grêmio x Flamengo não será realizado. O jogo foi adiado porque o Rubro-Negro disputa a Libertadores já na próxima terça-feira (01) .Os seis jogos que restam estão distribuídos entre sábado (28) e segunda-feira (30). Confira a lista para saber em qual canal vai passar o duelo que você não pode perder. 
  • 23ª Rodada do Brasileirão

  • Jogos deste sábado (28) 
  • Palmeiras x Athletico-PR
    Horário: 17h 
    Onde assistir: TNT

  • Santos Sport 
    Horário: 17h 
    Onde assistir:  Premiere
      
  • Bahia x São Paulo
    Horário: 19h 
    Onde assistir: Premiere   

  • Atlético-GO x Internacional
    Horário:      19h 
    Onde assistir: Premiere

  • Jogos de segunda-feira (30)

  • Vasco x Ceará
    Horário: 18h 
    Onde assistir: Premiere 
     
  • Botafogo x Fortaleza
    Horário: 18h15 
    Onde assistir: Premiere
  • Fluminense x Bragantino
    Horário: 20h 
    Onde assistir: SporTV e Premiere

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