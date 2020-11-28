Brasileirão: confira onde assistir aos jogos da 23ª rodada

A 23ª rodada do Campeonato Brasileiro começou na última quarta-feira (25) com a vitória do Atlético-MG sobre o Botafogo por 2 a 1, e com o triunfo do Corinthians em cima do Coritiba por 1 a 0. Na quinta-feira (26), rolou o terceiro jogo da rodada: Fortaleza e Goiás empataram em 1 a 1. Restam sete jogos, dos quais apenas Grêmio x Flamengo não será realizado. O jogo foi adiado porque o Rubro-Negro disputa a Libertadores já na próxima terça-feira (01) .Os seis jogos que restam estão distribuídos entre sábado (28) e segunda-feira (30). Confira a lista para saber em qual canal vai passar o duelo que você não pode perder.
- 23ª Rodada do Brasileirão
- Jogos deste sábado (28)
- Palmeiras x Athletico-PR
Horário: 17h
Onde assistir: TNT
- Santos Sport
Horário: 17h
Onde assistir: Premiere
- Bahia x São Paulo
Horário: 19h
Onde assistir: Premiere
- Atlético-GO x Internacional
Horário: 19h
Onde assistir: Premiere
- Jogos de segunda-feira (30)
- Vasco x Ceará
Horário: 18h
Onde assistir: Premiere
- Botafogo x Fortaleza
Horário: 18h15
Onde assistir: Premiere
- Fluminense x Bragantino
Horário: 20h
Onde assistir: SporTV e Premiere