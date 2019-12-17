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Sul-Americanas

Brasil enfrentará Bolívia em estreia nas Eliminatórias para a Copa de 2022

Seleção joga rodadas de abertura e encerramento em casa. Chile é o último adversário
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2019 às 12:28

Publicado em 17 de Dezembro de 2019 às 12:28

Data: 13/10/2019 - Brasil x Nigéria, no segundo jogo preparatório da Seleção Brasileira em Singapura! Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
O Brasil conheceu nesta terça-feira (17) o seu primeiro adversário nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022, no Qatar, a serem disputadas a partir do ano que vem.
Em sorteio realizado na sede da Conmebol, no Paraguai, ficou decidido que a seleção de Tite vai estrear contra a Bolívia. Previsto para ocorrer em 26 de março, o duelo será realizado em casa.
A rodada inicial ainda terá os seguintes duelos: Uruguai x Chile, Colômbia x Venezuela, Paraguai x Peru e Argentina x Equador. O primeiro clássico entre Brasil e Argentina ficou para a sexta rodada, também em casa.
O sistema de disputa das Eliminatórias será o mesmo da última edição: as dez seleções do continente jogam entre si duas vezes. Ao final das 18 rodadas, os quatro primeiros colocados garantem uma vaga direta ao Mundial de 2022.
Quem ficar na quinta posição também terá a chance de disputar a Copa. No entanto, ainda precisará derrotar o representante de outro continente em jogos de ida e volta na repescagem.

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A sequência de jogos do Brasil nas Eliminatórias:

Brasil x Bolívia
Peru x Brasil
Brasil x Venezuela
Uruguai x Brasil
Colômbia x Brasil
Brasil x Argentina
Brasil x Equador
Paraguai x Brasil
Chile x Brasil
Bolívia x Brasil
Brasil x Peru
Venezuela x Brasil
Brasil x Uruguai
Brasil x Colômbia
Argentina x Brasil
Equador x Brasil
Brasil x Paraguai
Brasil x Chile

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