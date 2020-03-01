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Após vexame

Atlético-MG anuncia o argentino Jorge Sampaoli como novo treinador

Presidente do clube mineiro anunciou por meio de uma rede social a contratação do argentino para substituir Rafael Dudamel

Publicado em 01 de Março de 2020 às 16:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mar 2020 às 16:47
Atlético chega a um acordo para ter Sampaoli como técnico Crédito: Atlético Mineiro/ Instagram
Jorge Sampaoli é o novo treinador do Atlético-MG. Na tarde deste domingo (01), o presidente do clube mineiro, Sergio Sette Camara, anunciou por meio de uma rede social a contratação do argentino para substituir o venezuelano Rafael Dudamel, demitido na última semana após a eliminação da equipe alvinegra da Copa do Brasil pelas mãos do modesto Afogados, de Pernambuco.
O namoro entre os mineiros e o treinador não é novo. No fim do ano passado, assim que Sampaoli se desligou do Santos, a diretoria atleticana tentou contratá-lo, mas não houve um acordo. Após a saída de Dudamel, o clube voltou a fazer uma proposta ao argentino e, desta vez, o desfecho da negociação foi favorável ao Atlético - e de uma maneira surpreendentemente rápida.
Os termos do acordo entre o clube e o técnico não foram divulgados. A estreia de Sampaoli deverá ocorrer em uma ocasião nobre: o clássico contra o Cruzeiro, no próximo sábado, no Mineirão, pela oitava rodada do Campeonato Mineiro. Neste domingo, o time alvinegro vai enfrentar o Boa Esporte, em Varginha.
Com o Atlético já fora da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana, restará a Sampaoli tentar a conquista do título estadual e, principalmente, uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. O clube de Belo Horizonte só foi campeão nacional uma vez, em 1971, e sonha em acabar com esse longo jejum. Será complicado, porém, competir com concorrentes que dispõem de mais recursos financeiros, especialmente o Flamengo.
O trabalho no Atlético será o segundo de Sampaoli no futebol brasileiro. No ano passado, ele conseguiu levar o Santos ao vice-campeonato no Brasileirão, ficando atrás apenas dos flamenguistas. O contrato do argentino com o clube paulista terminaria apenas no fim deste ano, mas ele decidiu deixar a Vila Belmiro por causa de desavenças com o presidente José Carlos Peres.

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