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Mais um: Atlético-MG recebe não do técnico Fábio Carille

O alvinegro tentou o ex-comandante do Corinthians após recusas de Mano Menezes e também Cuca. No meio da semana, a diretoria demitiu o venezuelano Rafael Dudamel

Publicado em 28 de Fevereiro de 2020 às 10:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 fev 2020 às 10:18
Fábio Carille também recusou proposta do Atlético-MG Crédito: Agência Estado
Após demitir Rafael Dudamel e sua comissão técnica, o Atlético-MG iniciou a busca por mais um treinador, o sétimo da gestão Sérgio Sette Câmara. O clube mineiro, porém, não está com a vida simplificada, pois os três nomes procurados até o momento, disseram não para o alvinegro.
Mano Menezes e Cuca foram procurados pelo Galo, mas não quiserem assumir o desafio de trabalhar no Atlético, que tenta se recuperar de duas eliminações seguidas em apenas uma semana: na Sul-Americana e Copa do Brasil para Unión Santa Fé-ARG e Afogados-PE, respectivamente.
Cuca, sempre o preferido no gosto do torcedor alvinegro, disse que não quer assumir nenhum clube no momento, decepcionado a Massa, que deseja ver o campeão da Copa Libertadores 2013 de volta.
Já Mano Menezes, que fez sucesso no rival Cruzeiro, estava nos planos alvinegros antes da vinda de Dudamel, mas não houve negócio. Em uma segunda tentativa, o treinador, que comandou um time pela última vez em 2019, no Palmeiras, afirmou que não tem projeto para um clube brasileiro e trabalha em um projeto internacional.
O terceiro nome da lista atleticana, Fábio Carille, também negou o convite do Atlético, pois está recém empregado no Al-Ittihad, da Arábia Saudita. Carile tricampeão paulista e campeão brasileiro pelo Corinthians, também foi alvo do Galo no fim de 2019, mas não houve certo.

AUXILIARES NO COMANDO

Enquanto não acerta com um novo treinador, O Galo terá James Freitas e Lucas Gonçalves no comando da equipe, no duelo contra o Boa Esporte, pelo Campeonato Mineiro, no domingo 1º de março,às 19h, Estádio do Melão, pela sétima rodada do Estadual.a dupla faz parte da comissão fixa do Atlético-MG.

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