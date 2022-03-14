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Atacante do Juventude, Capixaba espera família em seu primeiro jogo no ES

Natural de Guarapari, Capixaba é um dos destaques do time Gaúcho que vem ao Estado para enfrentar o Real Noroeste pela Copa do Brasil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mar 2022 às 18:40

Publicado em 14 de Março de 2022 às 18:40

Capixaba é um dos destaques do Juventude
Capixaba é um dos destaques do Juventude Crédito: Fernando Alves/Juventude
Pela primeira vez, o atacante Capixaba, do Juventude, enfrentará um time do seu estado de origem. À espera da família no José Olímpio da Rocha, o jogador de 25 anos vive a expectativa de encarar o Real Noroeste, nesta quinta-feira, pela segunda fase da Copa do Brasil.
Em 2020, aos 23 anos, João Victor chegou ao futebol gaúcho por empréstimo junto ao Atlético-MG. Após passar por diversos clubes como Coimbra-MG, Ferroviária-SP, América-MG, Novorizontino, Chapecoense e Vila Nova, o atacante permaneceu no Juventude, onde disputa sua terceira temporada consecutiva e hoje é um dos destaques da equipe.
Ciente de que não tinha espaço no time principal do Atlético-MG, Capixaba é grato ao Galo pelo auxílio no processo de transição da base para o profissional. Natural do bairro Perocão, em Guarapari, o jogador se destacou em um amistoso contra o América-MG, pelo time do projeto Associação Salvamar, e aos nove anos foi para o Coelho. Dois anos depois, integrou o Galo, onde se profissionalizou aos dezoito.

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"Minha chegada no Juventude foi um momento muito especial. O clube vinha num momento de 13 anos sem disputar a Série A e chegamos numa competição muito difícil que é a Série B. Tínhamos um grupo muito qualificado, unido e se criou uma grande família ali. Graças a Deus deu tudo muito certo. As coisas fluíram e caminharam para um propósito legal. Conseguimos o acesso. Então, desde a minha chegada no Juventude, foi tudo muito especial. Hoje, me sinto totalmente confortável e adaptado ao clube e a cidade. É muito gratificante fazer parte da história desse grande clube", declarou. 
"Sabemos da dificuldade, é uma grande equipe, qualificada, líder do Capixabão. Temos que estar totalmente focados, estudar bastante o Real Noroeste para fazer um grande jogo no Espírito Santo e sair com o resultado positivo"
Capixaba - Atacante do Juventude
Capixaba já conhece as dificuldades das fases iniciais da Copa do Brasil. O camisa 7 esteve presente em campo durante os 90 minutos da vitória, por 2 a 1, sobre o Porto Velho na primeira fase. Além disso, na última edição do torneio nacional, o jogador estava entre os titulares no embate do Juventude contra o Vila Nova, que resultou na eliminação do Alviverde, nos pênaltis, ainda na segunda fase.
A atenção redobrada para o confronto fora de casa divide espaço com a felicidade de jogar em frente aos familiares. Sem jamais ter atuado em solo capixaba, o jogador viverá em Águia Branca uma nova experiência.
Capixaba comemora vitória com a torcida do Juventude
Capixaba comemora vitória com a torcida do Juventude Crédito: Fernando Alves/Juventude
"Realmente, vai ser um momento muito especial estar retornando ao meu estado. Desde muito novo não tinha a oportunidade de jogar aí. Estar retornando agora para disputar esse jogo vai ser bem bacana, poder ter os familiares perto. Sobre o Real Noroeste, assistimos ao jogo. Vimos que é uma grande equipe, muito forte e bem montada. Eu como sou daí, acompanho o campeonato e sei que são os líderes da competição. Acredito que vai ser um jogo bastante difícil, que teremos que encarar de uma forma bastante atenta para fazer um grande jogo." 
Completamente adaptado à cidade de Caxias do Sul, Capixaba vive a melhor fase de sua carreira. O atacante é o terceiro artilheiro do Campeonato Gaúcho, com três gols, um a menos que Batista (Caxias), Diogo Sodré (Caxias) e Elias (Grêmio).   

COPA DO BRASIL

A partida entre Juventude e Real Noroeste está marcada para quinta-feira (17), às 19h, no José Olímpio da Rocha. O mando de campo da partida única foi definido em sorteio, no dia 17 de janeiro. Ao contrário da primeira fase, na segunda não existe vantagem. Em caso de empate, a vaga será decidida nas cobranças de pênaltis.

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