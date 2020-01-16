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Só alegria

Após leucemia, menina de 6 anos vai realizar o sonho de ver jogo do Botafogo

A capixaba Alice estará em evento para torcedores no China Park e vai ver o amistoso contra o Vitória, na próxima segunda-feira (20), no Estádio Kleber Andrade

Publicado em 16 de Janeiro de 2020 às 10:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jan 2020 às 10:44
Mesmo com toda a família sendo vascaína, Alice escolheu o Botafogo como time do coração Crédito: Arquivo pessoal
Alice Dutra Vittorazzi Salvador tem apenas 6 anos, mas já enfrentou e venceu algumas batalhas. Nascida em Vitória, a menina, que superou uma leucemia, vai ter a chance de realizar um sonho na próxima segunda-feira (20): assistir pela primeira vez a um jogo do Botafogo no estádio. Difícil é explicar de onde vem a paixão pelo Glorioso, já que na família da Alice todo mundo é vascaíno.
"Quando ela tinha dois aninhos começou a se apaixonar pelo Botafogo. Apesar de todos na minha casa e da família do meu esposo sermos vascaínos, ela decidiu ser botafoguense, e nada fez ela mudar de ideia", conta a mãe Rafaela.

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HISTÓRIA DE SUPERAÇÃO

O amor pelo Botafogo é inexplicável, mas ajudou Alice a enfrentar a leucemia linfoide aguda do tipo B. O diagnóstico da doença veio no dia em que ela completou 3 anos.
Alice exibe com orgulho o escudo do Botafogo Crédito: Arquivo pessoal
Durante os sete meses de internação para receber o tratamento de quimioterapia, a paixão alvinegra foi alimentada pela médica Valdirene, também botafoguense e quem tratou a torcedora mirim, que conseguiu aumentar o número de alvinegros na família.
"Em meio ao tratamento dela, o irmão nasceu e, mesmo o pai tentando convencê-lo a torcer pelo Vasco, a Alice mudou tudo e hoje ele torce com ela", disse.

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O pai relutou em dar uma camisa do Botafogo à pequena, mas a insistência valeu a pena e um tio a presenteou com o uniforme alvinegro. Após um ano e meio de tratamento, Alice entrou em remissão total e hoje só faz o acompanhamento.
"Quero minha filha feliz e fiz esse pedido em nome dela, pois é um sonho poder conhecer os jogadores e assistir pela primeira vez ao jogo do Botafogo", conta a mãe.
Com a colaboração de Davi Barros

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