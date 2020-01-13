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Campeonato Carioca

No ES, meia do Botafogo descarta favoritismo do Flamengo: '11 contra 11'

Conhecido pela comemoração do 'cheirinho' em 2018, Luiz Fernando minimizou os reforços do rival e acredita no título do Fogão no Campeonato Carioca

Publicado em 13 de Janeiro de 2020 às 20:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jan 2020 às 20:59
Luiz Fernando em treino do Botafogo no China Park, em Domingos Martins Crédito: Vitor Silva/Botafogo
Time que mais contratou entre os quatro grandes do Rio de Janeiro em 2020, o Botafogo iniciou neste domingo a sua pré-temporada em Domingos Martins, no Espírito Santo, e trouxe na bagagem a esperança de dias melhores.
Sob o comando de Alberto Valentim, os atletas já trabalham em dois períodos no CT China Park, onde ficam até o dia 24 deste mês. E um dos jogadores que caiu nas graças da torcida alvinegra justamente por uma provocação contra o Flamengo analisou de forma breve os dois times, que estão no mesmo grupo no Campeonato Carioca.
Festejado pela comemoração do "cheirinho" após marcar o gol da vitória sobre o Fla em 2018, o que motivou até fotos com os torcedores na chegada em Vitória (veja no vídeo abaixo), o meia Luiz Fernando mantém a confiança numa conquista alvinegra e "dá de ombros" a respeito dos reforços de impacto do rival rubro-negro.
- (Título) Claro, em todas as competições que a gente entra é pra brigar por título e neste ano não vai ser diferente.
"Dentro de campo é 11 contra 11 e quando chegar la o 'pau come', não tem isso não."
Luiz Fernando - Meia do Botafogo

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