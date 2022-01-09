Agora no Vasco, Raniel projeta voltar à melhor fase: 'Quero reconstruir a minha história no futebol'

No Santa Cruz e no Cruzeiro, as características físicas e técnicas de Raniel se completavam. Se não era unanimidade, era centroavante de nível importante. Até que ele se transferiu para o São Paulo e, em seguida, para o Santos. Foram apenas quatro gols em três anos, e problemas físicos graves. Emprestado pelo Peixe ao Vasco, o atacante quer se reerguer.- O Raniel que chega no Vasco é um Raniel motivado e alegre. Estou muito motivado e quero reconstruir a minha história no futebol com essa camisa. O Vasco está me dando essa oportunidade e contribuindo muito para isso, mas o que eu quero é o contrário. Meu desejo é contribuir para o Vasco retornar ao seu devido lugar e voltar a ser o Vasco que briga por títulos e campeonatos - explicou o jogador, ao site oficial do clube.