Abel Braga pede jogador do Flamengo e torcida vascaína reclama

Abel Braga, técnico do Vasco Crédito: Carlos Gregório/Vasco

Abel Braga ainda nem estreou como técnico do Vasco, mas já precisa lidar com a pressão e cobrança por parte da torcida cruz-maltina. Isso porque o treinador pediu a contratação de um volante à diretoria. Até aí tudo bem, mas o problema foi que o jogador sugerido era Hugo Moura, jovem revelação do arquirrival Flamengo, onde o técnico esteve no ano passado.

A notícia pegou mal com boa parte da torcida e nas redes sociais a hashtag #ForaAbel rapidamente viralizou na manhã desta sexta-feira (17).

Em contato com o Rubro-Negro, Abel solicitou a liberação do jogador. A pedida aconteceu justamente pela carência que o Vasco apresenta na posição. Em resposta, o Flamengo vetou a possibilidade do empréstimo do atleta.