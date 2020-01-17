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Abel Braga pede jogador do Flamengo e torcida vascaína reclama

Treinador tentou o empréstimo do volante Hugo Moura, o que gerou insatisfação de uma parcela grande de vascaínos nas redes sociais

Publicado em 17 de Janeiro de 2020 às 11:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jan 2020 às 11:59
Abel Braga, técnico do Vasco Crédito: Carlos Gregório/Vasco
Abel Braga ainda nem estreou como técnico do Vasco, mas já precisa lidar com a pressão e cobrança por parte da torcida cruz-maltina. Isso porque o treinador pediu a contratação de um volante à diretoria. Até aí tudo bem, mas o problema foi que o jogador sugerido era Hugo Moura, jovem revelação do arquirrival Flamengo, onde o técnico esteve no ano passado.

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A notícia pegou mal com boa parte da torcida e nas redes sociais a hashtag #ForaAbel rapidamente viralizou na manhã desta sexta-feira (17).
Em contato com o Rubro-Negro, Abel solicitou a liberação do jogador. A pedida aconteceu justamente pela carência que o Vasco apresenta na posição. Em resposta, o Flamengo vetou a possibilidade do empréstimo do atleta.
Com uma carência de jogadores na posição citada, Abel não tem encontrado facilidade para improvisar jogadores, muito menos para ter autonomia na decisão de alguns outros, que se quer optaram por seguir no clube após a finalização dos períodos de empréstimo.

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