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Peixoto vê ganho de confiança após vitória por goleada do Real Noroeste

A equipe capixaba venceu o Goianésia por 4 a 1, com gols de Matheus Firmino, Peixoto, Alysson e Ailton

Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 19:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 out 2020 às 19:11
Real Noroeste vence Goianésia pela Série D
Real Noroeste vence Goianésia pela Série D Crédito: Júnior Sapo / Real Noroeste
Após um tropeço fora de casa, o Real Noroeste manteve a tendência de vencer todos os jogos no Estádio José Olímpio da Rocha, em Águia Branca. Com 100% de aproveitamento como mandante, a goleada sobre o Goianésia por 4 a 1, válida pela 7ª rodada da Série D, também serviu para o atacante Peixoto reencontrar o caminho do gol.
Na rodada anterior, os Merengues Capixabas foram derrotados pela Aparecidense-GO por 2 a 1. Peixoto, que marcou neste domingo (18), também havia deixado o dele na última quarta (14), mas o juiz anulou, alegando impedimento no lance.

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Durante a semana, em entrevista ao ge Espírito Santo, Peixoto definiu a anulação do gol como "infelicidade do bandeira", o que, segundo ele, "prejudicou e tirou um ponto". Quatro dias depois, jogando em casa, o atacante marcou o segundo dos quatro gols do Real Noroeste sobre o Goianésia.
"É um gol importante, a gente sabe que atacante é cobrado pelos gols. Fico feliz por ter aproveitado o rebote. Não só o ataque, mas todos estão de parabéns. O time ganha confiança quando faz uma partida como essa", disse.
Na próxima quinta (22), o confronto se repete, mas na casa do time goiano. Empatados com 13 pontos, Real Noroeste e Goianésia agora perseguem a liderança, ocupada pela Aparecidense-GO.
"A gente sabia que era uma equipe muito qualificada (Goianésia), mas a gente sabia também que em casa a gente iria se impor, como foi. Uma vitória muito importante, mas já passou. Agora é pensar no returno, ainda não conseguimos nada", finalizou.

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