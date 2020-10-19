Peixoto vê ganho de confiança após vitória por goleada do Real Noroeste

Real Noroeste vence Goianésia pela Série D Crédito: Júnior Sapo / Real Noroeste

Após um tropeço fora de casa, o Real Noroeste manteve a tendência de vencer todos os jogos no Estádio José Olímpio da Rocha, em Águia Branca. Com 100% de aproveitamento como mandante , a goleada sobre o Goianésia por 4 a 1, válida pela 7ª rodada da Série D , também serviu para o atacante Peixoto reencontrar o caminho do gol.

Na rodada anterior, os Merengues Capixabas foram derrotados pela Aparecidense-GO por 2 a 1. Peixoto, que marcou neste domingo (18), também havia deixado o dele na última quarta (14), mas o juiz anulou, alegando impedimento no lance.

Durante a semana, em entrevista ao ge Espírito Santo, Peixoto definiu a anulação do gol como "infelicidade do bandeira", o que, segundo ele, "prejudicou e tirou um ponto". Quatro dias depois, jogando em casa, o atacante marcou o segundo dos quatro gols do Real Noroeste sobre o Goianésia.

"É um gol importante, a gente sabe que atacante é cobrado pelos gols. Fico feliz por ter aproveitado o rebote. Não só o ataque, mas todos estão de parabéns. O time ganha confiança quando faz uma partida como essa", disse.

Na próxima quinta (22), o confronto se repete, mas na casa do time goiano. Empatados com 13 pontos, Real Noroeste e Goianésia agora perseguem a liderança, ocupada pela Aparecidense-GO.