Vitória perde para o Goiânia e volta à lanterna do Grupo A-5 na Série D

O Vitória perdeu mais uma na competição Crédito: Márcio Henrique/Divulgação

O Vitória perdeu mais uma na Série D do Campeonato Brasileiro. Na tarde desta segunda-feira (19), o Alvianil de Bento Ferreira foi derrotado por 1 a 0 pelo Goiânia, em partida no Estádio Olímpico, que fechou a sétima rodada da competição nacional para o Grupo A-5. Com o resultado o time capixaba volta a amargar a lanterna da competição. Danilo Ribeiro marcou o gol da vitória dos goianos e colocou sua equipe na quarta colocação do grupo.

A Série D do Campeonato Brasileiro 2020 prossegue no meio de semana com os jogos da oitava rodada do Grupo 5. Vitória-ES e Goiânia voltam a se enfrentar, mas desta vez no estádio Salvador Costa, em Vitória. O jogo acontece na quinta-feira, às 15h (de Brasília).

O JOGO

Goiânia e Vitória fizeram um primeiro tempo completamente equilibrado. As duas equipes tiveram duas chances claras de abrir o placar, os goleiros Werton e Paulo Henrique fecharam o gol, uma reclamação de pênalti de cada lado e no fim um 0 a 0 no Estádio Olímpico.