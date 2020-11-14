Em casa, Real Noroeste perde para o Operário VG pela Série D

No momento em que mais precisa crescer na Série D do Campeonato Brasileiro, o Real Noroeste está regredindo. Sem vencer há cinco jogos na competição nacional, o time capixaba foi derrotado pelo Operário VG por 2 a 1, em pleno José Olímpio da Rocha, em partida válida pela 12ª rodada. Com 16 pontos, o time merengue permanece na quarta colocação do Grupo A-5, mas desperdiçou a chance de ficar mais tranquilo no campeonato.
O Real Noroeste volta a campo pela Série D no próximo sábado (21). No Rochão, a equipe capixaba recebe o Águia Negra, às 15h. Já o Operário, 7º colocado da chave, encara o Goianésia no domingo (22), às 18h, no estádio Valdeir Oliveira.
Jogando fora de casa, o Operário VG fez um ótimo primeiro tempo. Aproveitou as falhas de marcação e posicionamento da zaga do Real Noroeste e marcou dois gols, com Lucas e Guto. Destaque ainda na etapa inicial foi o goleiro Glaycon, que além de segurar os lances de perigo do Real, defendeu pênalti cobrado por Peixoto.
Na segunda etapa, o Real Noroeste entrou motivado para buscar o empate, mas parou em suas próprias limitações. Sem criatividade, o time merengue não conseguia romper a defesa do Operário. Mas aos 43 minutos, depois de muito tentar, o time merengue conseguiu balançar as redes. Aloísio cabeceou para o gol, o goleiro Glaycon espalmo a bola. Na sobra, Isaías mandou para a rede. Mas foi pouco. No fim: 2 a 1 para o Operário.