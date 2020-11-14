Em casa, Real Noroeste perde para o Operário VG pela Série D

O Real Noroeste perdeu para o Operário VG, que era o lanterna do grupo Crédito: MyCujoo/Reprodução

No momento em que mais precisa crescer na Série D do Campeonato Brasileiro, o Real Noroeste está regredindo. Sem vencer há cinco jogos na competição nacional, o time capixaba foi derrotado pelo Operário VG por 2 a 1, em pleno José Olímpio da Rocha, em partida válida pela 12ª rodada. Com 16 pontos, o time merengue permanece na quarta colocação do Grupo A-5, mas desperdiçou a chance de ficar mais tranquilo no campeonato.

O Real Noroeste volta a campo pela Série D no próximo sábado (21). No Rochão, a equipe capixaba recebe o Águia Negra, às 15h. Já o Operário, 7º colocado da chave, encara o Goianésia no domingo (22), às 18h, no estádio Valdeir Oliveira.

Jogando fora de casa, o Operário VG fez um ótimo primeiro tempo. Aproveitou as falhas de marcação e posicionamento da zaga do Real Noroeste e marcou dois gols, com Lucas e Guto. Destaque ainda na etapa inicial foi o goleiro Glaycon, que além de segurar os lances de perigo do Real, defendeu pênalti cobrado por Peixoto.