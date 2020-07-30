Everaldo Marques se isola após diagnóstico de coronavírus 'próximo'

O jornalista Everaldo Marques Crédito: Reprodução Instagram

Everaldo Marques, locutor esportivo do Grupo Globo, anunciou nesta quinta-feira (30) que irá se isolar preventivamente após a confirmação de um caso do novo coronavírus em seu círculo pessoal. O narrador, porém, não deu detalhes a respeito da pessoa diagnosticada com a Covid-19.

"NBA na bolha, 'nois' na bolha! Um caso positivo de covid no meu ciclo (sic) próximo, por isso é necessário seguir os protocolos de segurança e respeitar a quarentena. Fico em casa pelos próximos dias. Vai passar. Se cuidem, e curtam os jogos", escreveu Everaldo no Twitter.

O anúncio vem no dia em que a NBA volta a realizar seus jogos, suspensos em março em decorrência da pandemia do Sars-Cov-2. As partidas serão realizadas em um resort na Flórida, nos Estados Unidos.