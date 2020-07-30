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Locutor esportivo

Everaldo Marques se isola após diagnóstico de coronavírus 'próximo'

O locutor esportivo do Grupo Globo, anunciou nesta quinta (30) que irá se isolar preventivamente após a confirmação de um caso do novo coronavírus em seu círculo pessoal

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 18:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jul 2020 às 18:26
O jornalista Everaldo Marques
O jornalista Everaldo Marques Crédito: Reprodução Instagram
Everaldo Marques, locutor esportivo do Grupo Globo, anunciou nesta quinta-feira (30) que irá se isolar preventivamente após a confirmação de um caso do novo coronavírus em seu círculo pessoal. O narrador, porém, não deu detalhes a respeito da pessoa diagnosticada com a Covid-19.
"NBA na bolha, 'nois' na bolha! Um caso positivo de covid no meu ciclo (sic) próximo, por isso é necessário seguir os protocolos de segurança e respeitar a quarentena. Fico em casa pelos próximos dias. Vai passar. Se cuidem, e curtam os jogos", escreveu Everaldo no Twitter.
O anúncio vem no dia em que a NBA volta a realizar seus jogos, suspensos em março em decorrência da pandemia do Sars-Cov-2. As partidas serão realizadas em um resort na Flórida, nos Estados Unidos.
Nesta quinta, a liga tem duas partidas marcadas: New Orleans Pelicans x Utah Jazz e Los Angeles Lakers x Los Angeles Clippers. O duelo entre Pelicans e Jazz será exibido pelo SporTV 2 a partir das 19h10, com o jogo das franquias de Los Angeles na tela às 22h, segundo programação no site do canal.

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