Equipe do Águia de Marabá sofre acidente com ônibus e homem morre

A equipe, que havia participado da Copinha 2026, voltava para a cidade de Marabá (PA) quando se chocou com o caminhão que estava parado na estrada, sem sinalização

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 09:15

Equipe do Águia estava a caminho da cidade de Marabá (PA) quando ônibus sofreu acidente, no Tocantins Crédito: Reprodução - Ascom Águia de Marabá (Foto corrigida e melhorada por iA)

A delegação sub-20 do Águia de Marabá sofreu um acidente nesta quinta-feira (15) envolvendo o ônibus que levava a equipe e um caminhão, próximo à cidade de Crixás do Tocantins, no Norte do país. A colisão causou a morte do preparador físico Hecton Alves e deixou gravemente ferido o técnico da equipe, Ronan Tyezer, informou o time em uma nota no Instagram.

Conforme o comunicado, a equipe, que havia participado da Copinha 2026, voltava para a cidade de Marabá, no Pará, quando se chocou com o caminhão que estava parado na estrada, sem sinalização. O técnico Ronan Tyezer foi encaminhado a um hospital, onde foi socorrido.



O clube informou que até o momento da publicação da nota não possuía informações sofre possíveis atletas gravemente feridos no acidente. "Neste momento de tristeza, manifestamos nossa solidariedade aos familiares, amigos, colegas de trabalho e a todos que sofrem com essa irreparável perda. Em sinal de luto e respeito, nos unimos em oração, desejando força e conforto aos corações enlutados", declarou o time.

Diversas entidades do futebol brasileiro, como a própria Copinha, se manifestaram sobre o acidente e prestaram condolências à morte do preparador físico Hecton Alves, desejando também a recuperação do técnico do time. "A Federação Paulista de Futebol lamenta profundamente o acidente envolvendo o ônibus da delegação do Águia de Marabá na noite desta quinta-feira, 15 de janeiro, que vitimou Hecton Alves, preparador físico da equipe paraense que retornava de sua participação na Copinha Sil 2026", publicou o perfil da Copinha no Instagram em postagem compartilhada com a FPS.

Clubes, como Corinthians, Palmeiras e Atlético publicaram notas lamentando o acidente sofrido pela equipe do Águia de Marabá. "Nossas sinceras condolências aos familiares e amigos do preparador físico Hecton Alves, que lamentavelmente faleceu no acidente. Desejamos ainda uma rápida recuperação ao técnico Renan Tyezer, que está hospitalizado", publicou o perfil do Palmeiras no X.



"O Atlético se solidariza com o Águia de Marabá, cuja delegação sub-20 sofreu grave acidente no interior do Tocantins", afirmou em postagem o time. Em nota, a Prefeitura de Marabá se colocou à disposição do clube para prestar assistência. "Neste momento de dor, a Prefeitura se solidariza com os familiares, amigos e colegas de Hecton e comissão técnica, dirigentes, presidência e torcida do Águia de Marabá por tamanha perda. Desejamos que a saúde de Tyezer seja logo restaurada e os corações sejam confortados", publicou em seu site.

