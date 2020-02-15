Conmebol define que todos os jogos das eliminatórias terão VAR

Jogos da seleção brasileira vão contar com auxílio do árbitro de vídeo Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) divulgou na noite de sexta-feira (14) que todos os jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 terão árbitro de vídeo, algo que não aconteceu no qualificatório para o Mundial da Rússia, em 2018.

A decisão foi tomada após deliberação do conselho da entidade. De acordo com o texto divulgado pela confederação, o VAR deverá ser usado apenas para "detectar erros claros e óbvios".

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A Conmebol solicitou a todas as associações nacionais que informem os estádios que serão utilizados para que possam ser realizadas adaptações, se necessárias.

Os pagamentos das passagens, hospedagens e das diárias dos árbitros do VAR serão pagos pela Fifa. Os custos da tecnologia serão cobertos pela Confederação Sul-Americana.