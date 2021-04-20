Alemanha vacinará atletas contra a Covid-19 antes de Jogos de Tóquio

Bandeira das Olimpíadas em Tóquio, Japão, após o anúncio de que o país vai sediar os jogos de 2020 Crédito: Divulgação / Comitê Olímpico Internacional

Os Comitês Olímpico e Paralímpico da Alemanha vão oferecer a possibilidade de vacinação contra a Covid-19 aos atletas que estão classificados para competir nos Jogos de Tóquio-2020. O Ministro do Interior da Alemanha, Horst Seehofer, foi o responsável pela proposta de imunização ao colocar nesta terça-feira os esportistas do país entre as prioridades no plano nacional de vacinação.

Segundo o site Inside The Games, 92% dos esportistas alemães mostraram interesse em se vacinar antes do embarque ao Japão. A Olimpíada de Tóquio seria disputada no ano passado, mas foi adiada para 2021 justamente por causa da pandemia do novo coronavírus. Os organizadores garantem que vão conseguir realizar o evento em condições seguras e com a presença apenas de torcedores japoneses nas arenas.

De acordo com o presidente do Comitê Olímpico Alemão, Alfons Hörmann, a entidade já recebeu o comunicado do Ministro e está preparada para iniciar a imunização dos atletas. "Agora é uma questão de implementar a vacinação de forma responsável e profissional nas próximas semanas junto com as autoridades responsáveis. Nosso objetivo central é que os membros da equipe participem (dos Jogos) com segurança e retornem com segurança", disse.

O dirigente agradeceu o apoio do governo e afirmou que a entidade está satisfeita com a ajuda. "Estamos felizes e gratos e ao mesmo tempo reconhecemos este sinal particularmente valioso de apoio e solidariedade da sociedade com os esportes olímpicos e paralímpicos", comentou Hörmann.

A vacinação prioritária em atletas é uma polêmica pelo mundo. Por serem jovens e terem boa saúde, os esportistas estão fora do grupo de risco da covid-19. Apesar disso, os alemães entendem que a proposta de vacinação não vai gerar críticas, já que o país em breve deve ter imunização em massa.