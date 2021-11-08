Lousa e pincel dividem espaço com ferramentas e componentes eletrônicos

Na Escola Primeiro Mundo, os alunos têm acesso a recursos inovadores para enriquecer as aulas e ajudá-lo a enfrentar desafios. Foto tirada antes da pandemia. Foto registrada antes da pandemia. Crédito: Centro Educacional Primeiro Mundo/Divulgação

Já imaginou uma sala de aula onde lousa, pincel, mesas e cadeiras dividem espaço com parafusos, fios, tintas, papelão, ferramentas, máquina de corte e componentes eletrônicos? Essa é a realidade de algumas escolas que aliam teoria e prática e buscam incentivar a aprendizagem, por meio da criatividade, e estimular a experimentação de ideias, a exploração de pesquisas e o alcance de resolução de problemas.

Esse cenário faz parte da rotina do Centro Educacional Primeiro Mundo, em Vitória-ES. A instituição lança mão de recursos inovadores para enriquecer as aulas e capacitar o aluno a enfrentar desafios, agindo como verdadeiro protagonista. “Buscamos unir a experiência educacional à integração tecnológica em todas as atividades pedagógicas, promovendo o encontro coerente entre a educação e o mundo conectado em que vive nosso aluno”, explica o professor de Tecnologias, Ricardo Toledo.

Para isso, uma das ações do colégio é a Robótica Educacional, que promove o desenvolvimento de habilidades relacionadas à solução de problemas, lógica, criatividade e gerenciamento de informações. O propósito é aproximar conhecimentos teóricos de diferentes áreas a uma abordagem prática, em especial nas disciplinas denominadas de STEM (sigla em inglês para Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática). A utilização de robôs possibilita a proximidade com a ciência e a tecnologia, despertando o interesse do estudante por essas áreas do conhecimento.

No Espaço Maker, os alunos são incentivados a explorar e dar novos significados ao trabalho colaborativo e coletivo. Crédito: Centro Educacional Primeiro Mundo/Divulgação

Outra iniciativa do Centro Educacional Primeiro Mundo muito alinhada a tecnologias digitais é o Espaço Maker, local onde a experimentação é o carro-chefe, e o estudante é estimulado a explorar, testar hipóteses, inventar, construir, dar novos significados, desenvolver trabalho colaborativo e coletivo. A escola adquiriu diversas ferramentas a fim de dar suporte às criações, incluindo impressora 3D, CNC (máquina de corte), prensas térmicas e ferramentas diversas.

"Nosso objetivo é oportunizar todo o acesso possível do estudante às tecnologias, dando sentido aos conteúdos desenvolvidos pelos professores das demais disciplinas, para que haja aprendizagem significativa a partir do uso de jogos, desafios e pesquisas lançados pelas diferentes áreas do conhecimento" Ricardo Toledo - Professor de Tecnologias da Escola Primeiro Mundo