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Parceria entre família e escola contribui para socialização do aluno

Participação constante dos pais no ambiente escolar é uma das premissas do Centro Educacional Primeiro Mundo, que visa a fortalecer vínculos e humanizar relacionamentos
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

08 nov 2021 às 13:30

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 13:30

O Centro Educacional Primeiro Mundo realiza mostra cultural, musicais, teatros, saraus e atividades em que os pais participam como espectadores e também como convidados a colocarem a mão na massa.
O Centro Educacional Primeiro Mundo realiza mostra cultural, musicais, teatros, saraus e atividades em que os pais participam como espectadores e também como convidados a colocarem a mão na massa. Foto registrada antes da pandemia. Crédito: Primeiro Mundo/Divulgação
Fortalecer vínculos com a escola e humanizar relacionamentos é elemento-chave para a socialização e para o desenvolvimento da criança e do processo de aprendizagem. Pensando nisso, algumas escolas apostam em ações para construir um meio de convivência entre pais, alunos e instituição, fazendo da educação um programa para a família inteira.
É o caso do Centro Educacional Primeiro Mundo, em Vitória-ES, que realiza mostra cultural, musicais, teatros e saraus, atividades em que os pais participam como espectadores, mas também são convidados a colocarem a mão na massa, atuando na elaboração de algumas iniciativas, como “O Som da Minha Casa”, em que são compartilhados os talentos e o gosto por instrumentos musicais, e “Profissionais de Valor”, em que as crianças indicam os pais a irem à escola para descrever como é a rotina, as atividades e os desafios das profissões que exercem.
“O Primeiro Mundo trabalha fortemente com a filosofia de aproximação com os familiares de nossos alunos. Acreditamos que a harmonia entre escola e família é fundamental, pois favorece a interação da criança e faz com que ela se sinta ainda mais segura e valorizada”, afirma a gestora educacional do Centro Educacional Primeiro Mundo, Adriana Selga.
Segundo a gestora educacional do Primeiro Mundo, a harmonia entre escola e família é fundamental, pois favorece a interação da criança e faz com que ela se sinta ainda mais segura e valorizada.
Segundo a gestora educacional do Primeiro Mundo, a harmonia entre escola e família é fundamental, pois favorece a interação da criança e faz com que ela se sinta ainda mais segura e valorizada. Foto registrada antes da pandemia. Crédito: Primeiro Mundo/Divulgação
Essa proximidade no relacionamento, aliada à personalização do atendimento, incentiva os responsáveis pelos alunos a reconhecerem e valorizarem a atuação do colégio.
“A minha neta mais velha, Bárbara, estuda no Primeiro Mundo há mais de 10 anos e, desde o início, me sinto participante do processo de aprendizado. A escola proporciona isso, pois está sempre de portas abertas. Há uma grande parceria entre escola e família, que complementa o processo de aprendizagem”, destaca Maria Angélica De Munno, que acompanha de perto as atividades escolares dos seus três netos, Bárbara De Munno, do 3º ano do ensino médio, Miguel Farasso, do 9º ano do ensino fundamental anos finais e Maria Fernanda Farasso, do 4º ano do ensino fundamental anos iniciais.

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